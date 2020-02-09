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"مدني جدة" يخلي 14 شخصًا في حريق اندلع بشقة بمبنى سكني

مكوّن من 5 طوابق وأصيبت فتاة باختناق عولجت على إثره بالموقع

أخلت فِرَق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة، 14 شخصًا من عمارة سكنية بشمال المحافظة، فيما أصيبت فتاة باختناق بسيط تَلَقّت على إثره العلاج اللازم بالموقع؛ وذلك عقب اندلاع حريق بشقة بالدور الثاني بمبنى مكون من خمسة طوابق.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني قائلًا: إن عمليات 911 تَلَقّت بلاغًا عند الساعة 01:42 من بعد منتصف ليلة أمس، عن وجود حريق في شقة بحي الواحة ‏بشمال جدة، وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة والمعدات المساندة للموقع.

وأضاف: بالوصول اتضح أن الحريق في شقه في الدور الثاني بعمارة مكونة من خمسة أدوار، وعلى الفور تدخلت الفِرَق وتمت السيطرة على الحريق في حينه.

وحث القرني الجميعَ على توفير كواشف الحريق والطفايات ووسائل السلامة بالمنزل؛ حفاظًا على سلامتهم.

الدفاع المدني محافظة جدة اندلاع حريق بشقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جدة" يخلي 14 شخصًا في حريق اندلع بشقة بمبنى سكني
سبق

أخلت فِرَق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة، 14 شخصًا من عمارة سكنية بشمال المحافظة، فيما أصيبت فتاة باختناق بسيط تَلَقّت على إثره العلاج اللازم بالموقع؛ وذلك عقب اندلاع حريق بشقة بالدور الثاني بمبنى مكون من خمسة طوابق.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني قائلًا: إن عمليات 911 تَلَقّت بلاغًا عند الساعة 01:42 من بعد منتصف ليلة أمس، عن وجود حريق في شقة بحي الواحة ‏بشمال جدة، وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة والمعدات المساندة للموقع.

وأضاف: بالوصول اتضح أن الحريق في شقه في الدور الثاني بعمارة مكونة من خمسة أدوار، وعلى الفور تدخلت الفِرَق وتمت السيطرة على الحريق في حينه.

وحث القرني الجميعَ على توفير كواشف الحريق والطفايات ووسائل السلامة بالمنزل؛ حفاظًا على سلامتهم.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
11:53 AM

"مدني جدة" يخلي 14 شخصًا في حريق اندلع بشقة بمبنى سكني

مكوّن من 5 طوابق وأصيبت فتاة باختناق عولجت على إثره بالموقع

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عبدالله الراجحي - جدة
0
1,129

أخلت فِرَق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة، 14 شخصًا من عمارة سكنية بشمال المحافظة، فيما أصيبت فتاة باختناق بسيط تَلَقّت على إثره العلاج اللازم بالموقع؛ وذلك عقب اندلاع حريق بشقة بالدور الثاني بمبنى مكون من خمسة طوابق.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني قائلًا: إن عمليات 911 تَلَقّت بلاغًا عند الساعة 01:42 من بعد منتصف ليلة أمس، عن وجود حريق في شقة بحي الواحة ‏بشمال جدة، وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة والمعدات المساندة للموقع.

وأضاف: بالوصول اتضح أن الحريق في شقه في الدور الثاني بعمارة مكونة من خمسة أدوار، وعلى الفور تدخلت الفِرَق وتمت السيطرة على الحريق في حينه.

وحث القرني الجميعَ على توفير كواشف الحريق والطفايات ووسائل السلامة بالمنزل؛ حفاظًا على سلامتهم.

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