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"الصحة": تسجيل 402 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 433 خلال الـ24 ساعة الماضية

الطائف بلا حالات تعافٍ جديدة من "كورونا".. اليوم

7 إصابات ترفع الحصيلة الإجمالية لـ 11,019 شخصًا

خلت القائمة اليومين للمصابين بفيروس "كورونا"، التي تُعلنها وزارة الصحة، من المتعافين من الفيروس في الطائف، اليوم السبت.

ووصل عدد المتعافين الإجمالي في الطائف منذ بدء الجائحة إلى 10,660 حالة.

وقد تم رصد سبع حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 11,019 إصابة .

وسجلت "الطائف" حالة وفاة واحدة جديدة جراء إصابتها بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 223 حالة وفاة، فيما ما زالت 136 حالة مصابة تتلقى الرعاية الطبية باعتبارها "حالات نشطة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف بلا حالات تعافٍ جديدة من "كورونا".. اليوم
سبق

خلت القائمة اليومين للمصابين بفيروس "كورونا"، التي تُعلنها وزارة الصحة، من المتعافين من الفيروس في الطائف، اليوم السبت.

ووصل عدد المتعافين الإجمالي في الطائف منذ بدء الجائحة إلى 10,660 حالة.

وقد تم رصد سبع حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 11,019 إصابة .

وسجلت "الطائف" حالة وفاة واحدة جديدة جراء إصابتها بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 223 حالة وفاة، فيما ما زالت 136 حالة مصابة تتلقى الرعاية الطبية باعتبارها "حالات نشطة".

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
06:17 PM

الطائف بلا حالات تعافٍ جديدة من "كورونا".. اليوم

7 إصابات ترفع الحصيلة الإجمالية لـ 11,019 شخصًا

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فهد العتيبي - الطائف
1
1,183

خلت القائمة اليومين للمصابين بفيروس "كورونا"، التي تُعلنها وزارة الصحة، من المتعافين من الفيروس في الطائف، اليوم السبت.

ووصل عدد المتعافين الإجمالي في الطائف منذ بدء الجائحة إلى 10,660 حالة.

وقد تم رصد سبع حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 11,019 إصابة .

وسجلت "الطائف" حالة وفاة واحدة جديدة جراء إصابتها بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 223 حالة وفاة، فيما ما زالت 136 حالة مصابة تتلقى الرعاية الطبية باعتبارها "حالات نشطة".

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