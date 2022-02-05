وكان التحالف العربي بقيادة المملكة قد أعلن فجر اليوم السبت بدء تنفيذ عملية عسكرية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية.

وحسب وسائل إعلام، فإن الصواريخ الحوثية سقطت على الأعيان المدنية.

أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم السبت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه مدينة حرض (إحدى مديريات محافظة حجة في اليمن).

ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في مديرية "حرض" بـ 3 صواريخ باليستية فهد كاملي سبق 2022-02-05 أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم السبت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه مدينة حرض (إحدى مديريات محافظة حجة في اليمن). وحسب وسائل إعلام، فإن الصواريخ الحوثية سقطت على الأعيان المدنية. وكان التحالف العربي بقيادة المملكة قد أعلن فجر اليوم السبت بدء تنفيذ عملية عسكرية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 08:29 PM

ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في مديرية "حرض" بـ 3 صواريخ باليستية بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية عسكرية في صنعاء





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أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم السبت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه مدينة حرض (إحدى مديريات محافظة حجة في اليمن).

وحسب وسائل إعلام، فإن الصواريخ الحوثية سقطت على الأعيان المدنية.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة قد أعلن فجر اليوم السبت بدء تنفيذ عملية عسكرية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية.