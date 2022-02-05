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ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في مديرية "حرض" بـ 3 صواريخ باليستية

بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية عسكرية في صنعاء

أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم السبت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه مدينة حرض (إحدى مديريات محافظة حجة في اليمن).

وحسب وسائل إعلام، فإن الصواريخ الحوثية سقطت على الأعيان المدنية.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة قد أعلن فجر اليوم السبت بدء تنفيذ عملية عسكرية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية.

اليمن حجة حرض ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية التحالف

الرئيسية/ أخبار العالم

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ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في مديرية "حرض" بـ 3 صواريخ باليستية
سبق

أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم السبت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه مدينة حرض (إحدى مديريات محافظة حجة في اليمن).

وحسب وسائل إعلام، فإن الصواريخ الحوثية سقطت على الأعيان المدنية.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة قد أعلن فجر اليوم السبت بدء تنفيذ عملية عسكرية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
08:29 PM

ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في مديرية "حرض" بـ 3 صواريخ باليستية

بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية عسكرية في صنعاء

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فهد كاملي - جازان
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أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم السبت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه مدينة حرض (إحدى مديريات محافظة حجة في اليمن).

وحسب وسائل إعلام، فإن الصواريخ الحوثية سقطت على الأعيان المدنية.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة قد أعلن فجر اليوم السبت بدء تنفيذ عملية عسكرية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية.

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