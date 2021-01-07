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"الصقيران" يحتفل بزفاف ابنته "أحلام"

احتفل المشرف العام على مكتب مدير عام التعليم بجدة المتحدث الرسمي باسم الإدارة حمود الصقيران، بزفاف ابنته "أحلام"، إلى الشاب عبد الرحمن الزعتر.

جاء ذلك في حفل أقيم مساء أمس الأربعاء في إحدى قاعات الأفراح بالرياض، وسط حضور الأهل والأصدقاء وذوي العروسين.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الصقيران" يحتفل بزفاف ابنته "أحلام"
سبق

احتفل المشرف العام على مكتب مدير عام التعليم بجدة المتحدث الرسمي باسم الإدارة حمود الصقيران، بزفاف ابنته "أحلام"، إلى الشاب عبد الرحمن الزعتر.

جاء ذلك في حفل أقيم مساء أمس الأربعاء في إحدى قاعات الأفراح بالرياض، وسط حضور الأهل والأصدقاء وذوي العروسين.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
05:04 PM

"الصقيران" يحتفل بزفاف ابنته "أحلام"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل المشرف العام على مكتب مدير عام التعليم بجدة المتحدث الرسمي باسم الإدارة حمود الصقيران، بزفاف ابنته "أحلام"، إلى الشاب عبد الرحمن الزعتر.

جاء ذلك في حفل أقيم مساء أمس الأربعاء في إحدى قاعات الأفراح بالرياض، وسط حضور الأهل والأصدقاء وذوي العروسين.

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