"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان"

قال إن ميليشيا الحوثي زجت بهم في الحرب وتم إعادة تأهيلهم لإدماجهم بالمجتمع

ثمّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجهود التي يبذلها مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتي تكللت بتخريج الدفعة الثالثة من الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي الإرهابية وزجت بهم بلا رحمة في خطوط النار، وتم إعادة تأهيلهم عقليًا ونفسيًا لإدماجهم في المجتمع.

وتفصيلاً، قال "الإرياني" عبر حسابه الرسمي على تويتر : إن الأطفال المشاركين في حفل التخرج الذي أُقيم بمدينة مأرب هم جزء من الأطفال المستفيدين من برنامج إعادة التأهيل، فيما تجنب البقية المشاركة في الاحتفالية أو الظهور عبر وسائل الإعلام خشية أن تقوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالانتقام من أهاليهم، أو الترصد للإيقاع بهم بعد عودتهم إلى منازلهم.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن نجاح تجربة مركز الملك سلمان في إعادة تأهيل الأطفال المجندين عبر منهجية مكتوبة ومدروسة وبرامج وورش عمل وعمليات تقييم وتطوير مستمرة بمشاركة خبراء أجانب، يمثل تجربة متفردة عالميًا ويمكن الاستفادة منها لتأهيل الأطفال المجندين في الحروب والمؤدلجين عقائديًا ضمن التنظيمات الإرهابية.