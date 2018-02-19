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في جولة "يوم التأسيس".. "الطائي" يعبر "الاتفاق" ويحصد النقاط الثلاث

نجح فريق الطائي الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن مباريات الدوري.


وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الطائي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (جولة يوم التأسيس).

هدف المباراة الوحيد جاء بقدم محترف الطائي توبياس فيجيروا في الدقيقة العاشرة من عمر شوط المباراة الأول.

وبتلك النتيجة يرفع الطائي رصيده للنقطة رقم 24، في حين يتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 20.

يوم التأسيس الدولة السعودية الطائي الاتفاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دوري المحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في جولة "يوم التأسيس".. "الطائي" يعبر "الاتفاق" ويحصد النقاط الثلاث
سبق

نجح فريق الطائي الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن مباريات الدوري.


وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الطائي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (جولة يوم التأسيس).

هدف المباراة الوحيد جاء بقدم محترف الطائي توبياس فيجيروا في الدقيقة العاشرة من عمر شوط المباراة الأول.

وبتلك النتيجة يرفع الطائي رصيده للنقطة رقم 24، في حين يتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 20.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
08:15 PM

في جولة "يوم التأسيس".. "الطائي" يعبر "الاتفاق" ويحصد النقاط الثلاث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق الطائي الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن مباريات الدوري.


وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الطائي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (جولة يوم التأسيس).

هدف المباراة الوحيد جاء بقدم محترف الطائي توبياس فيجيروا في الدقيقة العاشرة من عمر شوط المباراة الأول.

وبتلك النتيجة يرفع الطائي رصيده للنقطة رقم 24، في حين يتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 20.

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