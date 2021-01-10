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مدينة مليونية بطول 170 كم2.. ولي العهد يُطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

وزير البيئة: ‏إطلاق "ذا لاين" نقلة نوعية وإبداعية لتصميم المجتمعات الحضرية

المشروع يعتمد على المصادر المتجددة ويحافظ على الموارد الطبيعية واستدامتها

اعتبر عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، ‏إطلاق ‎مشروع "ذا لاين" في نيوم نقلة نوعية وإبداعية في النظرة المستقبلية لتصميم المجتمعات الحضرية، بمفهوم يحمي البيئة الطبيعية.. مشيرًا إلى أنه يحافظ على الطبيعة، مع الاعتماد على المصادر المتجددة، والحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وأكد أن ‏العالم في حاجة إلى تغيير جذري في مفهوم التنمية العمرانية والاقتصادية، بما يكفل تحقيق التوازن والاستدامة في ظل النمو المطرد لأعداد السكان في العالم، والضغوط الكبيرة على البيئة التي تسببت في تدهور الموائل الطبيعية، وفقدان التنوع الأحيائي، والتغير المناخي، وتلوث النطاقات البيئية، وغيرها.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ‎ولي العهد، قد أعلن مساء اليوم إطلاق ‎مشروع "ذا لاين" في ‎نيوم، الذي يعدُّ نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

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وزير البيئة: ‏إطلاق "ذا لاين" نقلة نوعية وإبداعية لتصميم المجتمعات الحضرية
سبق

اعتبر عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، ‏إطلاق ‎مشروع "ذا لاين" في نيوم نقلة نوعية وإبداعية في النظرة المستقبلية لتصميم المجتمعات الحضرية، بمفهوم يحمي البيئة الطبيعية.. مشيرًا إلى أنه يحافظ على الطبيعة، مع الاعتماد على المصادر المتجددة، والحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وأكد أن ‏العالم في حاجة إلى تغيير جذري في مفهوم التنمية العمرانية والاقتصادية، بما يكفل تحقيق التوازن والاستدامة في ظل النمو المطرد لأعداد السكان في العالم، والضغوط الكبيرة على البيئة التي تسببت في تدهور الموائل الطبيعية، وفقدان التنوع الأحيائي، والتغير المناخي، وتلوث النطاقات البيئية، وغيرها.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ‎ولي العهد، قد أعلن مساء اليوم إطلاق ‎مشروع "ذا لاين" في ‎نيوم، الذي يعدُّ نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
10:41 PM

وزير البيئة: ‏إطلاق "ذا لاين" نقلة نوعية وإبداعية لتصميم المجتمعات الحضرية

المشروع يعتمد على المصادر المتجددة ويحافظ على الموارد الطبيعية واستدامتها

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منصور الشلاقي - الرياض
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اعتبر عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، ‏إطلاق ‎مشروع "ذا لاين" في نيوم نقلة نوعية وإبداعية في النظرة المستقبلية لتصميم المجتمعات الحضرية، بمفهوم يحمي البيئة الطبيعية.. مشيرًا إلى أنه يحافظ على الطبيعة، مع الاعتماد على المصادر المتجددة، والحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وأكد أن ‏العالم في حاجة إلى تغيير جذري في مفهوم التنمية العمرانية والاقتصادية، بما يكفل تحقيق التوازن والاستدامة في ظل النمو المطرد لأعداد السكان في العالم، والضغوط الكبيرة على البيئة التي تسببت في تدهور الموائل الطبيعية، وفقدان التنوع الأحيائي، والتغير المناخي، وتلوث النطاقات البيئية، وغيرها.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ‎ولي العهد، قد أعلن مساء اليوم إطلاق ‎مشروع "ذا لاين" في ‎نيوم، الذي يعدُّ نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

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