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83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار

بنهاية 2020.. وخفض استثماراته لأسهم أميركا الشمالية بمقدار 3 مليارات دولار

أفصحت هيئة تنظيمية أميركية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، زاد حيازاته من الأسهم الأميركية إلى نحو 12.8 مليار دولار في الربع الرابع، من 7 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 83 %.

وبحسب الإفصاح المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، اشترى صندوق الاستثمارات العامة حصة بقيمة 1.07 مليار دولار في شركة إلكترونيك أرتس، وحصة قيمتها 1.4 مليار دولار في أكتيفجن بليزارد.

وفي الربع الثالث، خفض صندوق الاستثمارات العامة استثماراته لأسهم أميركا الشمالية بمقدار 3 مليارات دولار مع قيامه ببيع أسهم في بعض صناديق المؤشرات المتداولة، وأسهم في شركات من بينها بيركشاير هاثاواي، وفقا لرويترز.

وفي بداية 2020 اشترى الصندوق حصص أقلية في شركات حول العالم، من بينها شركات نفطية، للاستفادة من ضعف السوق الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وحوّلت السعودية ما إجماليه 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي لتمويل استثمارات الصندوق السيادي للثروة في مارس وأبريل العام الماضي.

وأظهر أحدث إفصاح أن قيمة أكبر حيازة له من الأسهم الأميركية، وهي حصته في أوبر تكنولوجيز، ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار في الربع الرابع، من 2.66 مليار دولار في الربع الثالث بعد أن قفزت أسهم الشركة نحو 40% على أساس فصلي.

وكان الصندوق السيادي السعودي للثروة من بين أوائل المستثمرين في "أوبر" مع شرائه حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في 2016 قبل ثلاث سنوات من إدراج الشركة في 2019.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا بقيمة 400 مليار دولار، لمضاعفة أصوله إلى أربعة تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بحلول عام 2025 في تحرك سيجعله أحد أكبر الصناديق السيادية للثروة في العالم.

صندوق الاستثمار العام

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار
سبق

أفصحت هيئة تنظيمية أميركية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، زاد حيازاته من الأسهم الأميركية إلى نحو 12.8 مليار دولار في الربع الرابع، من 7 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 83 %.

وبحسب الإفصاح المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، اشترى صندوق الاستثمارات العامة حصة بقيمة 1.07 مليار دولار في شركة إلكترونيك أرتس، وحصة قيمتها 1.4 مليار دولار في أكتيفجن بليزارد.

وفي الربع الثالث، خفض صندوق الاستثمارات العامة استثماراته لأسهم أميركا الشمالية بمقدار 3 مليارات دولار مع قيامه ببيع أسهم في بعض صناديق المؤشرات المتداولة، وأسهم في شركات من بينها بيركشاير هاثاواي، وفقا لرويترز.

وفي بداية 2020 اشترى الصندوق حصص أقلية في شركات حول العالم، من بينها شركات نفطية، للاستفادة من ضعف السوق الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وحوّلت السعودية ما إجماليه 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي لتمويل استثمارات الصندوق السيادي للثروة في مارس وأبريل العام الماضي.

وأظهر أحدث إفصاح أن قيمة أكبر حيازة له من الأسهم الأميركية، وهي حصته في أوبر تكنولوجيز، ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار في الربع الرابع، من 2.66 مليار دولار في الربع الثالث بعد أن قفزت أسهم الشركة نحو 40% على أساس فصلي.

وكان الصندوق السيادي السعودي للثروة من بين أوائل المستثمرين في "أوبر" مع شرائه حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في 2016 قبل ثلاث سنوات من إدراج الشركة في 2019.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا بقيمة 400 مليار دولار، لمضاعفة أصوله إلى أربعة تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بحلول عام 2025 في تحرك سيجعله أحد أكبر الصناديق السيادية للثروة في العالم.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
09:26 AM

83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار

بنهاية 2020.. وخفض استثماراته لأسهم أميركا الشمالية بمقدار 3 مليارات دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفصحت هيئة تنظيمية أميركية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، زاد حيازاته من الأسهم الأميركية إلى نحو 12.8 مليار دولار في الربع الرابع، من 7 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 83 %.

وبحسب الإفصاح المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، اشترى صندوق الاستثمارات العامة حصة بقيمة 1.07 مليار دولار في شركة إلكترونيك أرتس، وحصة قيمتها 1.4 مليار دولار في أكتيفجن بليزارد.

وفي الربع الثالث، خفض صندوق الاستثمارات العامة استثماراته لأسهم أميركا الشمالية بمقدار 3 مليارات دولار مع قيامه ببيع أسهم في بعض صناديق المؤشرات المتداولة، وأسهم في شركات من بينها بيركشاير هاثاواي، وفقا لرويترز.

وفي بداية 2020 اشترى الصندوق حصص أقلية في شركات حول العالم، من بينها شركات نفطية، للاستفادة من ضعف السوق الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وحوّلت السعودية ما إجماليه 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي لتمويل استثمارات الصندوق السيادي للثروة في مارس وأبريل العام الماضي.

وأظهر أحدث إفصاح أن قيمة أكبر حيازة له من الأسهم الأميركية، وهي حصته في أوبر تكنولوجيز، ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار في الربع الرابع، من 2.66 مليار دولار في الربع الثالث بعد أن قفزت أسهم الشركة نحو 40% على أساس فصلي.

وكان الصندوق السيادي السعودي للثروة من بين أوائل المستثمرين في "أوبر" مع شرائه حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في 2016 قبل ثلاث سنوات من إدراج الشركة في 2019.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا بقيمة 400 مليار دولار، لمضاعفة أصوله إلى أربعة تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بحلول عام 2025 في تحرك سيجعله أحد أكبر الصناديق السيادية للثروة في العالم.

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