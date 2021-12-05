إعلامي عُماني: زيارة ولي العهد السعودي ستشهد إطلاق مبادرات تخدم مصالح الأشقاء بالبلدَيْن

"الهوتي": نتطلع لتحقيق الآمال لمستقبل أكثر رخاء

رحَّب الإعلامي العُماني يوسف الهوتي بسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في بلده الثاني سلطنة عُمان قائلاً: "مرحبًا مليون بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الذي يزور سلطنة عُمان يوم الاثنين"، مشيرًا إلى أن الزيارة سيتم خلالها بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين الشقيقين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاء ونماء وازدهارًا.



وبيَّن "الهوتي" في سلسلة تغريدات عبر حسابه بتويتر أن أبناء عُمان والسعودية يتطلعون إلى الزيارة المرتقبة لسمو الأمير محمد بن سلمان، ولقائه أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق؛ إذ سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة، تشمل الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، والتعاون في مجال الطاقة.



وأوضح الإعلامي يوسف الهوتي أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمسقط تتضمن أيضًا بحث الشراكة في مجال الأمن الغذائي، وافتتاح أول منفذ حدودي بري مباشر بين عمان والسعودية بطول 800 كيلومتر، وهو منفذ الربع الخالي.



واختتم تغريداته بالتشديد على أهمية الزيارة في توحيد المواقف تجاه مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وانتهاج سياسة الاعتماد على الذات الخليجية.