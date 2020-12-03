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الإمارات تسجّل 1.317 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 157.035 حالة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1.317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي المصابين 172.751 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت خمس حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 585 حالة.

وأشارت إلى شفاء 655 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 157.035 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجّل 1.317 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1.317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي المصابين 172.751 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت خمس حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 585 حالة.

وأشارت إلى شفاء 655 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 157.035 حالة.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
01:52 PM

الإمارات تسجّل 1.317 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 157.035 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1.317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي المصابين 172.751 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت خمس حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 585 حالة.

وأشارت إلى شفاء 655 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 157.035 حالة.

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