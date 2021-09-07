النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. "خالد بن سلمان " يتفقد القوات الجوية ويُشيد بجاهزيتها

تسلّم هدية تذكارية من قائد القوات والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، القاضية بالوقوف على الجاهزية القتالية لأفرع القوات المسلحة، وقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم، على جاهزية القوات الجوية الملكية السعودية، خلال زيارة تفقدية قام بها سموه لمقر قيادتها في الرياض.

وكان في استقبال سمو نائب وزير الدفاع لدى وصوله مقر قيادة القوات الجوية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، كما تشرف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات الجوية بالسلام على سموه.

وخلال الزيارة، أشاد سمو الأمير خالد بن سلمان بالجاهزية العالية للقوات الجوية الملكية السعودية، وما تحظى به مُقاتلاتها الدفاعية والهجومية ومنظومة المُراقبة الجوية وطائرات التزود بالوقود من تجهيزات عالية المستوى؛ لتعزيز أدوارها في حماية الوطن ومكتسباته، والحفاظ على أمن وسلامة المملكة وصيانة أراضيها تجاه مختلف التحديات ومواجهة جميع التهديدات.

وفي ختام الزيارة دوّن سموه كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلّم هدية تذكارية من سمو قائد القوات الجوية والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. "خالد بن سلمان " يتفقد القوات الجوية ويُشيد بجاهزيتها
سبق

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، القاضية بالوقوف على الجاهزية القتالية لأفرع القوات المسلحة، وقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم، على جاهزية القوات الجوية الملكية السعودية، خلال زيارة تفقدية قام بها سموه لمقر قيادتها في الرياض.

وكان في استقبال سمو نائب وزير الدفاع لدى وصوله مقر قيادة القوات الجوية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، كما تشرف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات الجوية بالسلام على سموه.

وخلال الزيارة، أشاد سمو الأمير خالد بن سلمان بالجاهزية العالية للقوات الجوية الملكية السعودية، وما تحظى به مُقاتلاتها الدفاعية والهجومية ومنظومة المُراقبة الجوية وطائرات التزود بالوقود من تجهيزات عالية المستوى؛ لتعزيز أدوارها في حماية الوطن ومكتسباته، والحفاظ على أمن وسلامة المملكة وصيانة أراضيها تجاه مختلف التحديات ومواجهة جميع التهديدات.

وفي ختام الزيارة دوّن سموه كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلّم هدية تذكارية من سمو قائد القوات الجوية والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
11:33 PM
اخر تعديل
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
02:44 PM

إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. "خالد بن سلمان " يتفقد القوات الجوية ويُشيد بجاهزيتها

تسلّم هدية تذكارية من قائد القوات والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
12,192

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، القاضية بالوقوف على الجاهزية القتالية لأفرع القوات المسلحة، وقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم، على جاهزية القوات الجوية الملكية السعودية، خلال زيارة تفقدية قام بها سموه لمقر قيادتها في الرياض.

وكان في استقبال سمو نائب وزير الدفاع لدى وصوله مقر قيادة القوات الجوية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، كما تشرف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات الجوية بالسلام على سموه.

وخلال الزيارة، أشاد سمو الأمير خالد بن سلمان بالجاهزية العالية للقوات الجوية الملكية السعودية، وما تحظى به مُقاتلاتها الدفاعية والهجومية ومنظومة المُراقبة الجوية وطائرات التزود بالوقود من تجهيزات عالية المستوى؛ لتعزيز أدوارها في حماية الوطن ومكتسباته، والحفاظ على أمن وسلامة المملكة وصيانة أراضيها تجاه مختلف التحديات ومواجهة جميع التهديدات.

وفي ختام الزيارة دوّن سموه كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلّم هدية تذكارية من سمو قائد القوات الجوية والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,479
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,579
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,803
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,869

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة