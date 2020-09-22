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بالقصص المصورة.. دارة الملك عبدالعزيز تقدّم "العوجا"

كأول مشروع يستعرض تاريخ المملكة.. تزامنًا مع يوم الوطن

قدمت دارة الملك عبدالعزيز برنامج "العوجا" كأول مشروع يستعرض تاريخ المملكة العربية السعودية بأسلوب القصص المصورة، بالشراكة مع مؤسسة إنتاج.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن "العوجا" هو العمل الثاني في مجال العمل الفني الإلكتروني، ويتحدث عن الشخصيات السعودية التي تركت بصمة كبيرة في التاريخ الوطني بهدف نقل التاريخ عبر الوسائل الحديثة وتماشيًا مع رؤية ٢٠٣٠ وبدعم وتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبرنامج الدارة، علمًا بأن مدة الفلم أكثر من دقيقتين.

ومن أبرز الشخصيات في "العوجا":

فرناس الفرناس:

‏برز دوره كقائد عسكري أثناء حصار الجيش العثماني الغازي للرس، وتمكن الشيخ قرناس ورجاله من إلحاق ضربات كثيرة ومؤلمة بقوات إبراهيم باشا.

طامي بن شعيب المتحمي:

‏من أشهر قادة الدولة السعودية الأولى وشارك في معاركها في فترة الحروب مع الغزاة العثمانيين الذين أذاقهم مرارة الهزيمة، وكانوا يحسبون له ألف حساب.

بخروش الزهراني:

‏عندما غزا العثمانيون جنوب الدولة السعودية استبسل القائد بخروش الزهراني ورجاله في الدفاع عن بلادهم وأخذوا يشنّون عليهم الغارة تلو الغارة بالتعاون مع أبطال الجيش السعودي الباسل.

غالية البقمي:

‏من أبرز أبطال ‎العوجا غالية بنت عبدالرحمن بن سلطان البقمي.

واشتهرت غالية ببسالتها وشجاعتها بعد أن انتصرت على القوات العثمانية الغازية.

الإمام عبدالله بن سعود:

‏تولى الإمام عبدالله بعد وفاة والده في فترة حرجة للدولة؛ وذلك لهجمات الغزاة العثمانيين واحتلالهم لغرب الدولة السعودية، كان الإمام عبدالله معروفًا بالقوة والشجاعة، والتقى وقاد عددًا من المعارك المهمة.

الإمام سعود بن عبدالعزيز الكبير:

‏ثالث أئمة الدولة السعودية الأولى وقائد جيوش الدولة في عهد والده، لقب بالكبير كدليل على ما وصلت إليه الدولة في عهده من عظمة واتساع ومستويات عالية من الثراء والعز والقوة.

وقد واجه القوات الإنجليزية الغازية في سواحل الخليج العربي.

الإمام محمد بن سعود:

‏من أبطال ‎العوجا: ابن الإمام محمد بن سعود وولي عهده.

كان شخصية سياسية فذة، كما كان زاهدًا عطوفًا على رعيته، اغتيل رحمه الله وهو يصلي العصر في مسجد الطريف.

‏الإمام محمد بن سعود:

أحد أبطال ‎العوجا، ويعدّ رمزًا وطنيًّا عظيمًا بصفته مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكام الأسرة السعودية بعد تأسيسها، واشتهر بالوفاء والكرم والرؤية الثاقبة.

لمشاهدة الفيديو الضغط هنا

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالقصص المصورة.. دارة الملك عبدالعزيز تقدّم "العوجا"
سبق

قدمت دارة الملك عبدالعزيز برنامج "العوجا" كأول مشروع يستعرض تاريخ المملكة العربية السعودية بأسلوب القصص المصورة، بالشراكة مع مؤسسة إنتاج.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن "العوجا" هو العمل الثاني في مجال العمل الفني الإلكتروني، ويتحدث عن الشخصيات السعودية التي تركت بصمة كبيرة في التاريخ الوطني بهدف نقل التاريخ عبر الوسائل الحديثة وتماشيًا مع رؤية ٢٠٣٠ وبدعم وتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبرنامج الدارة، علمًا بأن مدة الفلم أكثر من دقيقتين.

ومن أبرز الشخصيات في "العوجا":

فرناس الفرناس:

‏برز دوره كقائد عسكري أثناء حصار الجيش العثماني الغازي للرس، وتمكن الشيخ قرناس ورجاله من إلحاق ضربات كثيرة ومؤلمة بقوات إبراهيم باشا.

طامي بن شعيب المتحمي:

‏من أشهر قادة الدولة السعودية الأولى وشارك في معاركها في فترة الحروب مع الغزاة العثمانيين الذين أذاقهم مرارة الهزيمة، وكانوا يحسبون له ألف حساب.

بخروش الزهراني:

‏عندما غزا العثمانيون جنوب الدولة السعودية استبسل القائد بخروش الزهراني ورجاله في الدفاع عن بلادهم وأخذوا يشنّون عليهم الغارة تلو الغارة بالتعاون مع أبطال الجيش السعودي الباسل.

غالية البقمي:

‏من أبرز أبطال ‎العوجا غالية بنت عبدالرحمن بن سلطان البقمي.

واشتهرت غالية ببسالتها وشجاعتها بعد أن انتصرت على القوات العثمانية الغازية.

الإمام عبدالله بن سعود:

‏تولى الإمام عبدالله بعد وفاة والده في فترة حرجة للدولة؛ وذلك لهجمات الغزاة العثمانيين واحتلالهم لغرب الدولة السعودية، كان الإمام عبدالله معروفًا بالقوة والشجاعة، والتقى وقاد عددًا من المعارك المهمة.

الإمام سعود بن عبدالعزيز الكبير:

‏ثالث أئمة الدولة السعودية الأولى وقائد جيوش الدولة في عهد والده، لقب بالكبير كدليل على ما وصلت إليه الدولة في عهده من عظمة واتساع ومستويات عالية من الثراء والعز والقوة.

وقد واجه القوات الإنجليزية الغازية في سواحل الخليج العربي.

الإمام محمد بن سعود:

‏من أبطال ‎العوجا: ابن الإمام محمد بن سعود وولي عهده.

كان شخصية سياسية فذة، كما كان زاهدًا عطوفًا على رعيته، اغتيل رحمه الله وهو يصلي العصر في مسجد الطريف.

‏الإمام محمد بن سعود:

أحد أبطال ‎العوجا، ويعدّ رمزًا وطنيًّا عظيمًا بصفته مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكام الأسرة السعودية بعد تأسيسها، واشتهر بالوفاء والكرم والرؤية الثاقبة.

لمشاهدة الفيديو الضغط هنا

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
06:17 PM

بالقصص المصورة.. دارة الملك عبدالعزيز تقدّم "العوجا"

كأول مشروع يستعرض تاريخ المملكة.. تزامنًا مع يوم الوطن

A A A
يوسف سفر - الرياض
0
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قدمت دارة الملك عبدالعزيز برنامج "العوجا" كأول مشروع يستعرض تاريخ المملكة العربية السعودية بأسلوب القصص المصورة، بالشراكة مع مؤسسة إنتاج.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن "العوجا" هو العمل الثاني في مجال العمل الفني الإلكتروني، ويتحدث عن الشخصيات السعودية التي تركت بصمة كبيرة في التاريخ الوطني بهدف نقل التاريخ عبر الوسائل الحديثة وتماشيًا مع رؤية ٢٠٣٠ وبدعم وتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبرنامج الدارة، علمًا بأن مدة الفلم أكثر من دقيقتين.

ومن أبرز الشخصيات في "العوجا":

فرناس الفرناس:

‏برز دوره كقائد عسكري أثناء حصار الجيش العثماني الغازي للرس، وتمكن الشيخ قرناس ورجاله من إلحاق ضربات كثيرة ومؤلمة بقوات إبراهيم باشا.

طامي بن شعيب المتحمي:

‏من أشهر قادة الدولة السعودية الأولى وشارك في معاركها في فترة الحروب مع الغزاة العثمانيين الذين أذاقهم مرارة الهزيمة، وكانوا يحسبون له ألف حساب.

بخروش الزهراني:

‏عندما غزا العثمانيون جنوب الدولة السعودية استبسل القائد بخروش الزهراني ورجاله في الدفاع عن بلادهم وأخذوا يشنّون عليهم الغارة تلو الغارة بالتعاون مع أبطال الجيش السعودي الباسل.

غالية البقمي:

‏من أبرز أبطال ‎العوجا غالية بنت عبدالرحمن بن سلطان البقمي.

واشتهرت غالية ببسالتها وشجاعتها بعد أن انتصرت على القوات العثمانية الغازية.

الإمام عبدالله بن سعود:

‏تولى الإمام عبدالله بعد وفاة والده في فترة حرجة للدولة؛ وذلك لهجمات الغزاة العثمانيين واحتلالهم لغرب الدولة السعودية، كان الإمام عبدالله معروفًا بالقوة والشجاعة، والتقى وقاد عددًا من المعارك المهمة.

الإمام سعود بن عبدالعزيز الكبير:

‏ثالث أئمة الدولة السعودية الأولى وقائد جيوش الدولة في عهد والده، لقب بالكبير كدليل على ما وصلت إليه الدولة في عهده من عظمة واتساع ومستويات عالية من الثراء والعز والقوة.

وقد واجه القوات الإنجليزية الغازية في سواحل الخليج العربي.

الإمام محمد بن سعود:

‏من أبطال ‎العوجا: ابن الإمام محمد بن سعود وولي عهده.

كان شخصية سياسية فذة، كما كان زاهدًا عطوفًا على رعيته، اغتيل رحمه الله وهو يصلي العصر في مسجد الطريف.

‏الإمام محمد بن سعود:

أحد أبطال ‎العوجا، ويعدّ رمزًا وطنيًّا عظيمًا بصفته مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكام الأسرة السعودية بعد تأسيسها، واشتهر بالوفاء والكرم والرؤية الثاقبة.

لمشاهدة الفيديو الضغط هنا

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