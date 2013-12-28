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مركز الأمير سلطان للأطفال ذوي الإعاقة يحصل على شهادة "ربيز" البريطانية

الأول الذي يظفر بشهادة الجودة في المملكة

حصل مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأطفال ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، على شهادة الجودة "ربيز" البريطانية المستوى الأول، كأول مركز يحصل عليها من مراكز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى المملكة.

وأكد مدير عام مركز الأمير سلطان بالمدينة المنورة هيثم عثمان لـ"سبق" أن المركز يستفيد منه في هذا العام نحو 250 طفلاً؛ حيث يوفر لهم الرعاية والتأهيل والتعليم بالإضافة لتقديم الاستشارات الصحية للأسرة، وتعريفها بالطرق العلمية الصحيحة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة.

وأضاف: "الجمعية تعد نموذجًا مثالياً لمؤسسات العمل الخيري التي تأسست في إطار منظومة القيم الإنسانية والدينية والوطنية التي يتميز بها المجتمع السعودي؛ حيث يمثّل عمل الجمعية رسالة إنسانية ووطنية تجاه المجتمع، ضمن منظومة من البرامج الخدمية المجانية التي يتم تقديمها لكافة شرائح المجتمع، انطلاقاً من العناية والرعاية الشاملة التي توليها المملكة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة".

وقدم "عثمان" شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان– حفظه الله – رئيس مجلس الإدارة على الدعم المتواصل الذي تحظى به الجمعية من خلال توجيهاته ومتابعته الدائمة، إضافة إلى حرص المدير التنفيذي الدكتور أحمد التميمي على تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراكز الجمعية الأحد عشر.

مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأطفال ذوي الإعاقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الأمير سلطان للأطفال ذوي الإعاقة يحصل على شهادة "ربيز" البريطانية
سبق

حصل مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأطفال ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، على شهادة الجودة "ربيز" البريطانية المستوى الأول، كأول مركز يحصل عليها من مراكز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى المملكة.

وأكد مدير عام مركز الأمير سلطان بالمدينة المنورة هيثم عثمان لـ"سبق" أن المركز يستفيد منه في هذا العام نحو 250 طفلاً؛ حيث يوفر لهم الرعاية والتأهيل والتعليم بالإضافة لتقديم الاستشارات الصحية للأسرة، وتعريفها بالطرق العلمية الصحيحة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة.

وأضاف: "الجمعية تعد نموذجًا مثالياً لمؤسسات العمل الخيري التي تأسست في إطار منظومة القيم الإنسانية والدينية والوطنية التي يتميز بها المجتمع السعودي؛ حيث يمثّل عمل الجمعية رسالة إنسانية ووطنية تجاه المجتمع، ضمن منظومة من البرامج الخدمية المجانية التي يتم تقديمها لكافة شرائح المجتمع، انطلاقاً من العناية والرعاية الشاملة التي توليها المملكة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة".

وقدم "عثمان" شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان– حفظه الله – رئيس مجلس الإدارة على الدعم المتواصل الذي تحظى به الجمعية من خلال توجيهاته ومتابعته الدائمة، إضافة إلى حرص المدير التنفيذي الدكتور أحمد التميمي على تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراكز الجمعية الأحد عشر.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
05:41 PM

مركز الأمير سلطان للأطفال ذوي الإعاقة يحصل على شهادة "ربيز" البريطانية

الأول الذي يظفر بشهادة الجودة في المملكة

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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حصل مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأطفال ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، على شهادة الجودة "ربيز" البريطانية المستوى الأول، كأول مركز يحصل عليها من مراكز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى المملكة.

وأكد مدير عام مركز الأمير سلطان بالمدينة المنورة هيثم عثمان لـ"سبق" أن المركز يستفيد منه في هذا العام نحو 250 طفلاً؛ حيث يوفر لهم الرعاية والتأهيل والتعليم بالإضافة لتقديم الاستشارات الصحية للأسرة، وتعريفها بالطرق العلمية الصحيحة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة.

وأضاف: "الجمعية تعد نموذجًا مثالياً لمؤسسات العمل الخيري التي تأسست في إطار منظومة القيم الإنسانية والدينية والوطنية التي يتميز بها المجتمع السعودي؛ حيث يمثّل عمل الجمعية رسالة إنسانية ووطنية تجاه المجتمع، ضمن منظومة من البرامج الخدمية المجانية التي يتم تقديمها لكافة شرائح المجتمع، انطلاقاً من العناية والرعاية الشاملة التي توليها المملكة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة".

وقدم "عثمان" شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان– حفظه الله – رئيس مجلس الإدارة على الدعم المتواصل الذي تحظى به الجمعية من خلال توجيهاته ومتابعته الدائمة، إضافة إلى حرص المدير التنفيذي الدكتور أحمد التميمي على تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراكز الجمعية الأحد عشر.

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