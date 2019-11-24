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"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

عبر منصة "سَمِّها".. وقيمة المزايدة تجاوزت مليونًا و250 ألف ريال

سجَّل اسم "مضيمات الوضح" في المنقيات أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار عبر منصة "سَمِّها".

وتجاوزت قيمة المزايدة مليونًا و٢٥٠ ألف ريال مُسجِّلة أكبر رقم مزايدة في المنقيات حتى الآن.

وقد اشتدت المنافسة في الدقائق الأخيرة للحصول على اسم الشعار، والظفر به عبر منصة سَمِّها.

‏ وعلَّق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين قائلاً عبر حسابه في تويتر: "ودي أنام ولا ودي تفوتني السهرة على مضيمات الوضح في منصة ‎سَمِّها".

وقال متابعون: اسم "مضيمات الوضح" مرتبط دائمًا بالمركز الأول؛ ولذلك كسر الأرقام القياسية منذ إطلاق منصة سَمِّها حتى تجاوز قيمة مزاده المليون والربع في منافسة شرسة وغير متوقعة.

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"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار
سبق

سجَّل اسم "مضيمات الوضح" في المنقيات أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار عبر منصة "سَمِّها".

وتجاوزت قيمة المزايدة مليونًا و٢٥٠ ألف ريال مُسجِّلة أكبر رقم مزايدة في المنقيات حتى الآن.

وقد اشتدت المنافسة في الدقائق الأخيرة للحصول على اسم الشعار، والظفر به عبر منصة سَمِّها.

‏ وعلَّق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين قائلاً عبر حسابه في تويتر: "ودي أنام ولا ودي تفوتني السهرة على مضيمات الوضح في منصة ‎سَمِّها".

وقال متابعون: اسم "مضيمات الوضح" مرتبط دائمًا بالمركز الأول؛ ولذلك كسر الأرقام القياسية منذ إطلاق منصة سَمِّها حتى تجاوز قيمة مزاده المليون والربع في منافسة شرسة وغير متوقعة.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
01:21 AM

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

عبر منصة "سَمِّها".. وقيمة المزايدة تجاوزت مليونًا و250 ألف ريال

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منصور الشلاقي - الرياض
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سجَّل اسم "مضيمات الوضح" في المنقيات أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار عبر منصة "سَمِّها".

وتجاوزت قيمة المزايدة مليونًا و٢٥٠ ألف ريال مُسجِّلة أكبر رقم مزايدة في المنقيات حتى الآن.

وقد اشتدت المنافسة في الدقائق الأخيرة للحصول على اسم الشعار، والظفر به عبر منصة سَمِّها.

‏ وعلَّق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين قائلاً عبر حسابه في تويتر: "ودي أنام ولا ودي تفوتني السهرة على مضيمات الوضح في منصة ‎سَمِّها".

وقال متابعون: اسم "مضيمات الوضح" مرتبط دائمًا بالمركز الأول؛ ولذلك كسر الأرقام القياسية منذ إطلاق منصة سَمِّها حتى تجاوز قيمة مزاده المليون والربع في منافسة شرسة وغير متوقعة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,233
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,271

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