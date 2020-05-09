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"الصحة" : تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 37136

"العبدالعالي": الفحص الموسع سيتم تنفيذه على مراحل

المرحلة اللاحقة أكثر توسعاً وانتشاراً ووصولاً للراغبين

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن تنفيذ الفحص الموسع سيتم على مراحل، لافتاً إلى هناك مرحلة لاحقة أكثر توسعاً وانتشاراً ووصولاً للراغبين بإجراء الفحص، وستكون أكثر كمية وعدداً واستيعاباً للحالات.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات كورونا: لقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بالمسح النشط الموجة، ويكون هناك تقصٍّ ومعرفة الحالات من أين تبدأ وترتبط.

وأشار "العبدالعالي" إلى أنه عندما نكتشف مجموعة حالات مرتبطة بموقع معين، يتم المسح النشط بالتوجه لهذا الموقع، وهذه هي المرحلة الأولى، ومتى ما كان لها حاجة للاستمرار في بعض المناطق فسنستمر.

وأضاف "العبدالعالي" القول بأن المرحلة الثانية بدأت الآن في كل مناطق المملكة، وهي المرتبطة بتقييم خدمة "موعد"، والتي من خلالها يتم التواصل مع من قاموا بالتقييم، ودعوتهم للاستفادة من هذه الفرصة بإجراء الفحص، والحمد لله إلى الآن الآلاف تمت دعوتهم، وأقبلوا للحصول على الفحص، ولدينا مناطق في المملكة حققت الأهداف مبكرة من المرحلة.

وتابع: هناك مرحلة لاحقة أكثر توسعاً وانتشاراً ووصولاً للراغبين بإجراء الفحص، وستكون أكثر في الكمية والعدد واستيعاباً للحالات، فنحن ننتقل من مرحلة إلى أخرى، وماضون في هذا البرنامج؛ لأنه من الخيارات المهمة للسيطرة على الفيروس، وتوفير أفضل خدمات الرعاية والكشف المبكر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": الفحص الموسع سيتم تنفيذه على مراحل
سبق

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن تنفيذ الفحص الموسع سيتم على مراحل، لافتاً إلى هناك مرحلة لاحقة أكثر توسعاً وانتشاراً ووصولاً للراغبين بإجراء الفحص، وستكون أكثر كمية وعدداً واستيعاباً للحالات.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات كورونا: لقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بالمسح النشط الموجة، ويكون هناك تقصٍّ ومعرفة الحالات من أين تبدأ وترتبط.

وأشار "العبدالعالي" إلى أنه عندما نكتشف مجموعة حالات مرتبطة بموقع معين، يتم المسح النشط بالتوجه لهذا الموقع، وهذه هي المرحلة الأولى، ومتى ما كان لها حاجة للاستمرار في بعض المناطق فسنستمر.

وأضاف "العبدالعالي" القول بأن المرحلة الثانية بدأت الآن في كل مناطق المملكة، وهي المرتبطة بتقييم خدمة "موعد"، والتي من خلالها يتم التواصل مع من قاموا بالتقييم، ودعوتهم للاستفادة من هذه الفرصة بإجراء الفحص، والحمد لله إلى الآن الآلاف تمت دعوتهم، وأقبلوا للحصول على الفحص، ولدينا مناطق في المملكة حققت الأهداف مبكرة من المرحلة.

وتابع: هناك مرحلة لاحقة أكثر توسعاً وانتشاراً ووصولاً للراغبين بإجراء الفحص، وستكون أكثر في الكمية والعدد واستيعاباً للحالات، فنحن ننتقل من مرحلة إلى أخرى، وماضون في هذا البرنامج؛ لأنه من الخيارات المهمة للسيطرة على الفيروس، وتوفير أفضل خدمات الرعاية والكشف المبكر.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
04:29 PM

"العبدالعالي": الفحص الموسع سيتم تنفيذه على مراحل

المرحلة اللاحقة أكثر توسعاً وانتشاراً ووصولاً للراغبين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
347

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن تنفيذ الفحص الموسع سيتم على مراحل، لافتاً إلى هناك مرحلة لاحقة أكثر توسعاً وانتشاراً ووصولاً للراغبين بإجراء الفحص، وستكون أكثر كمية وعدداً واستيعاباً للحالات.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات كورونا: لقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بالمسح النشط الموجة، ويكون هناك تقصٍّ ومعرفة الحالات من أين تبدأ وترتبط.

وأشار "العبدالعالي" إلى أنه عندما نكتشف مجموعة حالات مرتبطة بموقع معين، يتم المسح النشط بالتوجه لهذا الموقع، وهذه هي المرحلة الأولى، ومتى ما كان لها حاجة للاستمرار في بعض المناطق فسنستمر.

وأضاف "العبدالعالي" القول بأن المرحلة الثانية بدأت الآن في كل مناطق المملكة، وهي المرتبطة بتقييم خدمة "موعد"، والتي من خلالها يتم التواصل مع من قاموا بالتقييم، ودعوتهم للاستفادة من هذه الفرصة بإجراء الفحص، والحمد لله إلى الآن الآلاف تمت دعوتهم، وأقبلوا للحصول على الفحص، ولدينا مناطق في المملكة حققت الأهداف مبكرة من المرحلة.

وتابع: هناك مرحلة لاحقة أكثر توسعاً وانتشاراً ووصولاً للراغبين بإجراء الفحص، وستكون أكثر في الكمية والعدد واستيعاباً للحالات، فنحن ننتقل من مرحلة إلى أخرى، وماضون في هذا البرنامج؛ لأنه من الخيارات المهمة للسيطرة على الفيروس، وتوفير أفضل خدمات الرعاية والكشف المبكر.

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