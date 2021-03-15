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"بلدية أضم" بمنطقة مكة تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

حددت يوم 13-9 موعداً لتقديم العطاء بظرف معلق

أعلنت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة طرح عدد من المواقع الاستثمارية.

وفى التفاصيل.. حددت البلدية موعد تقديم العطاء بيوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٩/١٣هـ الساعة الثانية ظهراً، وسيكون مكان فتح المظاريف بصالة الاجتماعات بمقر البلدية، يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٩/١٤هـ الساعة العاشرة صباحاً مؤكدة أن العرض يقدم داخل ظرف مختوم.

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"بلدية أضم" بمنطقة مكة تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية
سبق

أعلنت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة طرح عدد من المواقع الاستثمارية.

وفى التفاصيل.. حددت البلدية موعد تقديم العطاء بيوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٩/١٣هـ الساعة الثانية ظهراً، وسيكون مكان فتح المظاريف بصالة الاجتماعات بمقر البلدية، يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٩/١٤هـ الساعة العاشرة صباحاً مؤكدة أن العرض يقدم داخل ظرف مختوم.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
09:06 PM

"بلدية أضم" بمنطقة مكة تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

حددت يوم 13-9 موعداً لتقديم العطاء بظرف معلق

A A A
عوض الفهمي - أضم
0
53

أعلنت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة طرح عدد من المواقع الاستثمارية.

وفى التفاصيل.. حددت البلدية موعد تقديم العطاء بيوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٩/١٣هـ الساعة الثانية ظهراً، وسيكون مكان فتح المظاريف بصالة الاجتماعات بمقر البلدية، يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٩/١٤هـ الساعة العاشرة صباحاً مؤكدة أن العرض يقدم داخل ظرف مختوم.

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