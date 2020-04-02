الاتحاد الأوروبي يفكر في اتخاذ القرار المفاجئ.. إلغاء بطولة السوبر

رغم مقترح عودتها في وقت لاحق من العام الجاري 2020

يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إلغاء بطولة السوبر الأوروبي لهذا الموسم الرياضي 2020، والتي كان من المقرر إقامتها ببين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الخميس، أن مسؤولي "اليويفا" يفكرون في اتخاذ هذا القرار المفاجئ، بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد في عدد كبير من بلدان أوروبا.

وأبلغ مديرو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رؤساء الاتحاد المحلية برغبته في عودة دوري أبطال أوروبا خلال شهري يوليو وأغسطس، لكن دون تحديد موعد رسمي للبطولة.