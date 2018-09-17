وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ: الصين تدين الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، وتعارض الهجمات ضد أي مدنيين ومنشآت مدنية، وتدعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

الصين تعلن إدانتها للهجمات على المنشآت النفطية السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-17 أعربت الصين عن إدانتها للهجمات على المنشآت النفطية السعودية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ: الصين تدين الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، وتعارض الهجمات ضد أي مدنيين ومنشآت مدنية، وتدعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 03:26 PM

الصين تعلن إدانتها للهجمات على المنشآت النفطية السعودية دعت للامتناع عن اتخاذ ما من شأنه تصاعد التوتر في المنطقة





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أعربت الصين عن إدانتها للهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ: الصين تدين الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، وتعارض الهجمات ضد أي مدنيين ومنشآت مدنية، وتدعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد التوتر في المنطقة.