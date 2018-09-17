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الصين تعلن إدانتها للهجمات على المنشآت النفطية السعودية

دعت للامتناع عن اتخاذ ما من شأنه تصاعد التوتر في المنطقة

أعربت الصين عن إدانتها للهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ: الصين تدين الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، وتعارض الهجمات ضد أي مدنيين ومنشآت مدنية، وتدعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

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الصين تعلن إدانتها للهجمات على المنشآت النفطية السعودية
سبق

أعربت الصين عن إدانتها للهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ: الصين تدين الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، وتعارض الهجمات ضد أي مدنيين ومنشآت مدنية، وتدعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
03:26 PM

الصين تعلن إدانتها للهجمات على المنشآت النفطية السعودية

دعت للامتناع عن اتخاذ ما من شأنه تصاعد التوتر في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,021

أعربت الصين عن إدانتها للهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ: الصين تدين الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، وتعارض الهجمات ضد أي مدنيين ومنشآت مدنية، وتدعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

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