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مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى".. ويتجولون في أرجائه

نفذوا جولات على شكل مجموعات وغادروا من باب السلسلة

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 72 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات وغادروا من باب السلسلة.

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مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى".. ويتجولون في أرجائه
سبق

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 72 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات وغادروا من باب السلسلة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
04:08 PM

مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى".. ويتجولون في أرجائه

نفذوا جولات على شكل مجموعات وغادروا من باب السلسلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 72 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات وغادروا من باب السلسلة.

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