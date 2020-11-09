اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 72 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات وغادروا من باب السلسلة.

مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى".. ويتجولون في أرجائه وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-09 اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 72 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات وغادروا من باب السلسلة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 04:08 PM

مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى".. ويتجولون في أرجائه نفذوا جولات على شكل مجموعات وغادروا من باب السلسلة





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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 72 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات وغادروا من باب السلسلة.