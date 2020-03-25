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"النقد" تقرر رفع الحد الأعلى لتغذية المحافظ الإلكترونية إلى 20 ألف ريال

تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" شركات خدمات المدفوعات المرخصة في المملكة؛ بصدور قرارها برفع الحد الأعلى المسموح به لتغذية المحفظة الإلكترونية إلى (20,000ريال) شهريًا، وذلك انطلاقًا من دورها الإشرافي والرقابي والسعي لتحفيز التعاملات المالية الإلكترونية؛ تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بما يُسهم في المحافظة على سلامة كل المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني وتيسير تعاملاتهم المالية من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية المقدمة من شركات خدمات المدفوعات.

كما شددت مؤسسة النقد على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك؛ توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.

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"النقد" تقرر رفع الحد الأعلى لتغذية المحافظ الإلكترونية إلى 20 ألف ريال
سبق

أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" شركات خدمات المدفوعات المرخصة في المملكة؛ بصدور قرارها برفع الحد الأعلى المسموح به لتغذية المحفظة الإلكترونية إلى (20,000ريال) شهريًا، وذلك انطلاقًا من دورها الإشرافي والرقابي والسعي لتحفيز التعاملات المالية الإلكترونية؛ تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بما يُسهم في المحافظة على سلامة كل المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني وتيسير تعاملاتهم المالية من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية المقدمة من شركات خدمات المدفوعات.

كما شددت مؤسسة النقد على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك؛ توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:32 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:16 PM

"النقد" تقرر رفع الحد الأعلى لتغذية المحافظ الإلكترونية إلى 20 ألف ريال

تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" شركات خدمات المدفوعات المرخصة في المملكة؛ بصدور قرارها برفع الحد الأعلى المسموح به لتغذية المحفظة الإلكترونية إلى (20,000ريال) شهريًا، وذلك انطلاقًا من دورها الإشرافي والرقابي والسعي لتحفيز التعاملات المالية الإلكترونية؛ تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بما يُسهم في المحافظة على سلامة كل المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني وتيسير تعاملاتهم المالية من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية المقدمة من شركات خدمات المدفوعات.

كما شددت مؤسسة النقد على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك؛ توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.

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