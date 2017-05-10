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شاهد من مكة.. أعمال الإزالة بالمرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة العشوائي

تستهدف 114 عقارًا فيما شهدت المراحل السابقة 600 والإجمالي 12 مرحلة

أظهر مقطع فيديو بثته إمارة منطقة مكة المكرمة؛ أعمال الإزالة ضِمن المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة، والذي يستهدف إزالة 114 عقارًا.

وقد بدأت أعمال الإزالة في المرحلة السادسة قبل عدة أيام، وتنفذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة؛ بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان

وشهدت المراحل الخمس السابقة، إزالة قرابة 600 عقار؛ فيما يبلغ مجموع مراحل تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة 12 مرحلة؛ حيث شهدت المرحلة الأولى إزالة 102 عقار، والمرحلة الثانية 106 عقارات، والمرحلة الثالثة 140 عقارًا، والمرحلة الرابعة 50 عقارًا، وفي المرحلة الخامسة أزيل 80 عقارًا.

وتعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة حاليًا، على المرحلة السادسة لإزالة 114 عقارًا؛ فيما يبلغ مجموع مراحل مشروع تطوير الحي العشوائي 12 مرحلة، انتهت الجهات المعنية من خمس منها، وتعمل على السادسة حاليًا؛ فيما تبقى 6 مراحل، ويستهدف المشروع في جميع مراحله تقريبًا أربعة آلاف عقار.

إمارة مكة المكرمة حي النكاسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من مكة.. أعمال الإزالة بالمرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة العشوائي
سبق

أظهر مقطع فيديو بثته إمارة منطقة مكة المكرمة؛ أعمال الإزالة ضِمن المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة، والذي يستهدف إزالة 114 عقارًا.

وقد بدأت أعمال الإزالة في المرحلة السادسة قبل عدة أيام، وتنفذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة؛ بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان

وشهدت المراحل الخمس السابقة، إزالة قرابة 600 عقار؛ فيما يبلغ مجموع مراحل تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة 12 مرحلة؛ حيث شهدت المرحلة الأولى إزالة 102 عقار، والمرحلة الثانية 106 عقارات، والمرحلة الثالثة 140 عقارًا، والمرحلة الرابعة 50 عقارًا، وفي المرحلة الخامسة أزيل 80 عقارًا.

وتعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة حاليًا، على المرحلة السادسة لإزالة 114 عقارًا؛ فيما يبلغ مجموع مراحل مشروع تطوير الحي العشوائي 12 مرحلة، انتهت الجهات المعنية من خمس منها، وتعمل على السادسة حاليًا؛ فيما تبقى 6 مراحل، ويستهدف المشروع في جميع مراحله تقريبًا أربعة آلاف عقار.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:45 AM

شاهد من مكة.. أعمال الإزالة بالمرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة العشوائي

تستهدف 114 عقارًا فيما شهدت المراحل السابقة 600 والإجمالي 12 مرحلة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أظهر مقطع فيديو بثته إمارة منطقة مكة المكرمة؛ أعمال الإزالة ضِمن المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة، والذي يستهدف إزالة 114 عقارًا.

وقد بدأت أعمال الإزالة في المرحلة السادسة قبل عدة أيام، وتنفذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة؛ بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان

وشهدت المراحل الخمس السابقة، إزالة قرابة 600 عقار؛ فيما يبلغ مجموع مراحل تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة 12 مرحلة؛ حيث شهدت المرحلة الأولى إزالة 102 عقار، والمرحلة الثانية 106 عقارات، والمرحلة الثالثة 140 عقارًا، والمرحلة الرابعة 50 عقارًا، وفي المرحلة الخامسة أزيل 80 عقارًا.

وتعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة حاليًا، على المرحلة السادسة لإزالة 114 عقارًا؛ فيما يبلغ مجموع مراحل مشروع تطوير الحي العشوائي 12 مرحلة، انتهت الجهات المعنية من خمس منها، وتعمل على السادسة حاليًا؛ فيما تبقى 6 مراحل، ويستهدف المشروع في جميع مراحله تقريبًا أربعة آلاف عقار.

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