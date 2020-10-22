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هل كتب "التعاون" نهاية مشوار "فيتوريا" مع "النصر"؟

بعد الخسارة الثانية في الدوري على التوالي

بات مصير البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، مجهولاً عقب تدهور نتائج الفريق وتلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

وانتهت المباراة التي أقيمت بين النصر والتعاون في الجولة الثانية من المسابقة بفوز الأخير بهدف نظيف يزيد به جراح النصراويين.

مصادر قريبة للغاية من إدارة النصر تحدثت عن أن الإدارة بدأت بالفعل البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق مستقبلاً.

مصادر أخرى تحدثت عن قرار إقالة المدرب ربما يتأخر بسبب الشرط الجزائي ومستحقاته المقبلة حيث قالت إنه ربما يتم منحه فرصة نهائية في المباراة القادمة.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل كتب "التعاون" نهاية مشوار "فيتوريا" مع "النصر"؟
سبق

بات مصير البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، مجهولاً عقب تدهور نتائج الفريق وتلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

وانتهت المباراة التي أقيمت بين النصر والتعاون في الجولة الثانية من المسابقة بفوز الأخير بهدف نظيف يزيد به جراح النصراويين.

مصادر قريبة للغاية من إدارة النصر تحدثت عن أن الإدارة بدأت بالفعل البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق مستقبلاً.

مصادر أخرى تحدثت عن قرار إقالة المدرب ربما يتأخر بسبب الشرط الجزائي ومستحقاته المقبلة حيث قالت إنه ربما يتم منحه فرصة نهائية في المباراة القادمة.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
10:58 PM

هل كتب "التعاون" نهاية مشوار "فيتوريا" مع "النصر"؟

بعد الخسارة الثانية في الدوري على التوالي

A A A
محمد السيّد - الرياض
9
1,785

بات مصير البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، مجهولاً عقب تدهور نتائج الفريق وتلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

وانتهت المباراة التي أقيمت بين النصر والتعاون في الجولة الثانية من المسابقة بفوز الأخير بهدف نظيف يزيد به جراح النصراويين.

مصادر قريبة للغاية من إدارة النصر تحدثت عن أن الإدارة بدأت بالفعل البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق مستقبلاً.

مصادر أخرى تحدثت عن قرار إقالة المدرب ربما يتأخر بسبب الشرط الجزائي ومستحقاته المقبلة حيث قالت إنه ربما يتم منحه فرصة نهائية في المباراة القادمة.

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