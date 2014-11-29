النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأهلي يأمل في العودة لمربع الكبار .. والاتفاق للبحث عن سكة الانتصارات

ثلاث مباريات لاستكمال الجولة السادسة من دوري المحترفين

تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث تقام ثلاث مباريات ويتبقى مباراتان تقامان يوم الخميس المقبل.

التعاون - الاتفاق

تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بريدة، يدخل التعاون المباراة وهو يملك في جعبته 8 نقاط فيما يملك الاتفاق 6 نقاط.

الوحدة - الباطن

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة، يدخل الوحدة المباراة وهو يملك ثلاث نقاط فيما يملك الباطن 7 نقاط.

الأهلي - الفيصلي

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الثلث على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، يدخل الأهلي المباراة وهو يملك في رصيده 10 نقاط بينما يملك الفيصلي 9 نقاط .

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي يأمل في العودة لمربع الكبار .. والاتفاق للبحث عن سكة الانتصارات
سبق

تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث تقام ثلاث مباريات ويتبقى مباراتان تقامان يوم الخميس المقبل.

التعاون - الاتفاق

تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بريدة، يدخل التعاون المباراة وهو يملك في جعبته 8 نقاط فيما يملك الاتفاق 6 نقاط.

الوحدة - الباطن

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة، يدخل الوحدة المباراة وهو يملك ثلاث نقاط فيما يملك الباطن 7 نقاط.

الأهلي - الفيصلي

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الثلث على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، يدخل الأهلي المباراة وهو يملك في رصيده 10 نقاط بينما يملك الفيصلي 9 نقاط .

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
12:39 AM

الأهلي يأمل في العودة لمربع الكبار .. والاتفاق للبحث عن سكة الانتصارات

ثلاث مباريات لاستكمال الجولة السادسة من دوري المحترفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
697

تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث تقام ثلاث مباريات ويتبقى مباراتان تقامان يوم الخميس المقبل.

التعاون - الاتفاق

تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بريدة، يدخل التعاون المباراة وهو يملك في جعبته 8 نقاط فيما يملك الاتفاق 6 نقاط.

الوحدة - الباطن

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة، يدخل الوحدة المباراة وهو يملك ثلاث نقاط فيما يملك الباطن 7 نقاط.

الأهلي - الفيصلي

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الثلث على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، يدخل الأهلي المباراة وهو يملك في رصيده 10 نقاط بينما يملك الفيصلي 9 نقاط .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,181
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,283
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,893
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,614

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة