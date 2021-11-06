جازان.. رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى الـ 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.