القسم الطبي أمام أمير الرياض.. هنا حفل تخريج الدفعة الـ10 بجامعة شقراء

2735 بتخصصات عدة توائم سوق العمل.. و"الأسمري": رعاية تؤكد دعم القيادة

رعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب جامعة شقراء وذلك على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء؛ حيث شهد الحفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب كليات الطب بشقراء والدوادمي وعددهم 49 طبيباً، فيما أدى الطلبة الخريجون القسم الطبي أمام الأمير.

وقد بلغ عدد خريجي الدفعة العاشرة (2735) خريجاً للوطن الغالي تخرجوا في (24) كلية، في العديد من التخصصات التي تتواءم وسوق العمل؛ حيث جاء عدد الخريجين من كليات التربية (355) طالباً، تخرجوا من ثلاث كليات موزعة على ثلاث محافظات هي: محافظة شقراء ومحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف، ودرسوا وتخرجوا في العديد من التخصصات هي: التربية الخاصة، وعلم النفس، والرياضيات، والفيزياء والكيمياء، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وكليات العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية إدارة الأعمال، و(1863) طالباً تخرجوا من (7) كليات موزعة على (6) ومراكز هي: محافظة شقراء، ومحافظة حريملاء، ومحافظة الدوادمي، ومحافظة ثادق، ومحافظة القويعية، ومحافظة عفيف ومركز ساجر ودرسوا وتخرجوا في العديد من التخصصات هي: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال، والقانون، والإدارة المالية، والمحاسبة.

فيما بلغ عدد خريجي كليات المجتمع (184) طالباً تخرجوا في (4) أربع كليات موزعة على أربع محافظات هي: محافظة شقراء ومحافظة الدوادمي ومحافظة حريملاء ومحافظة القويعية في تخصصات مختلفة هي: إدارة الأعمال البنكية، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية، والسكرتير التنفيذي، وعلوم الحاسب، وشبكات الحاسب، والمحاسبة. وبلغ عدد خريجو كليات العلوم الطبية التطبيقية (137) طالبًا في (3) ثلاث كليات من كليات الجامعة موزعة على ثلاث محافظات هي: محافظة شقراء ومحافظة الدوادمي ومحافظة القويعية، وتخرجوا في تخصصات المختبرات الطبية، والتمريض، والتأهيل الطبي.

وخريجو كلية الهندسة في الدوادمي وعددهم (84) طالبًا، تخرجوا في ثلاثة تخصصات هي: الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية و(19) طالباً من كلية الصيدلة بالدوادمي تخرجوا في تخصص دكتور صيدلي, هذا بالإضافة لخريجي كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء وعددهم (44) طالباً تخرجوا في تخصص علوم الحاسب.

وكان في استقبال أمير الرياض بمقر الحفل، مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة بالجامعة، بعد ذلك بدأت مسيرة الطلاب الخريجين، وبعدها بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لعميد القبول والتسجيل بجامعة شقراء الدكتور محمد بن سعد اليحيى رحب فيها بأمير منطقة الرياض، معربًا عن شكره لأمير الرياض على رعايته حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب الجامعة في دلالة واضحة على المكانة التي تحظى بها الجامعات.

كما أوضح "اليحيى" أنه قد تخرج في جامعة شقراء منذ نشأتها ما يقارب من (خمسة وأربعين) ألف طالب وطالبة، تأهلوا بإرشاداتها، وتعلموا بتعليماتها ونهلوا من معينها، ونفخر أن من هؤلاء الخريجين من يشارك في بناء الوطن الغالي، ومنهم من يخدم المجتمع في كافة مجالات الحياة العملية.

عقب ذلك، ألقى مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، كلمة رحب فيها براعي الحفل، مؤكدًا أن هذه الرعاية السنوية تجسد مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة -وفقها الله- بالعلم وعنايتها الفائقة بالتعليم، مبينًا أن الجامعة تحتفل اليوم بتخريج أكثر من (ألفين وسبعمائة) طالب وأكثر من (أربعة آلاف وستمائة) طالبة، حيث تعد من أكبر جامعات المملكة من حيث الاتساع الجغرافي، فكلياتها منتشرة في شتى محافظات المنطقة، حيث إنها تغطي (عشر) محافظات والمراكز التابعة لها، وفي ظل هذا الامتداد الجغرافي الواسع والذي يحوي أربعاً وعشرين كلية، بعدد إجمالي يتجاوز الـ(ثلاثين) ألف طالب وطالبة، وهنأ "الأسمري" المتخرجين وآبائهم الكرام وأمهاتهم، متمنياً لهم جميعًا مستقبلًا واعدًا ومشرِقًا، مصحوبًا بتوفيق الله تعالى ورعايته.

وعبر الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بحضوره حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب جامعة شقراء ومشاركته فرحة أبنائه الخريجين، وقال: "أتشرف بوجودي بين الطلاب وهذا شرف لنا أن نكون ضمن المدعوين لهذه المناسبة التي تخص تخرج الطلبة من جامعة شقراء هذه الجامعة التي أثبت وجودها، وقد عاصرت معها حوالي ثلاث دفعات أجدها كل مرة أفضل من الأخرى، وحث الأمير الخريجين بأن يحافظوا على المستوى الجيد ويخدموا وطنهم بإخلاص ويبتعدوا عن كل ما يسيء لهذا الوطن.

وفي ختام الحفل، أعرب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في تصريح صحفي، عن سعاته بمشاركة الخريجين فرحتهم وتهنئته الخالصة لهم بهذا اليوم، وقال: "نحتفل بهذه الدفعة التي تشكل حجر زاوية في مسيرة الوطن ويتميز الحفل اليوم بالتنظيم والترتيب العالي"، مقدمًا شكره لمدير جامعة شقراء ومنسوبي الجامعة.