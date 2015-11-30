سادس أيام "سقيا".. "المسند": تعاود نشاطها والعاصمة حاضرة وهذا نطاقها

قال عن الأمطار واستمرار الحالة بأجواء السعودية: هنا أو هناك لنهاية الأسبوع

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تعاود الحالة المطرية #سقيا نشاطها في يومها السادس.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "اليوم 6 من الحالة المطرية #سقيا ومتوقع اليوم أن تعاود نشاطها، فمن المتوقع أن تهطل بعض الأمطار على أجزاء من شمالي منطقتَي #الشرقية و#الرياض وأجزاء من #القصيم #الباحة #عسير #جازان #مكة وربما جنوبي منطقتَي #حائل و #المدينة.. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع أن تبقى الأمطار، وتستمر حالة #سقيا المطرية في أجواء #السعودية هنا أو هناك حتى نهاية الأسبوع.. هذا والله أعلم".