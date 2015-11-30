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سادس أيام "سقيا".. "المسند": تعاود نشاطها والعاصمة حاضرة وهذا نطاقها

قال عن الأمطار واستمرار الحالة بأجواء السعودية: هنا أو هناك لنهاية الأسبوع

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تعاود الحالة المطرية #سقيا نشاطها في يومها السادس.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "اليوم 6 من الحالة المطرية #سقيا ومتوقع اليوم أن تعاود نشاطها، فمن المتوقع أن تهطل بعض الأمطار على أجزاء من شمالي منطقتَي #الشرقية و#الرياض وأجزاء من #القصيم #الباحة #عسير #جازان #مكة وربما جنوبي منطقتَي #حائل و #المدينة.. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع أن تبقى الأمطار، وتستمر حالة #سقيا المطرية في أجواء #السعودية هنا أو هناك حتى نهاية الأسبوع.. هذا والله أعلم".

الدكتور عبدالله المسند الحالة المطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سادس أيام "سقيا".. "المسند": تعاود نشاطها والعاصمة حاضرة وهذا نطاقها
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تعاود الحالة المطرية #سقيا نشاطها في يومها السادس.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "اليوم 6 من الحالة المطرية #سقيا ومتوقع اليوم أن تعاود نشاطها، فمن المتوقع أن تهطل بعض الأمطار على أجزاء من شمالي منطقتَي #الشرقية و#الرياض وأجزاء من #القصيم #الباحة #عسير #جازان #مكة وربما جنوبي منطقتَي #حائل و #المدينة.. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع أن تبقى الأمطار، وتستمر حالة #سقيا المطرية في أجواء #السعودية هنا أو هناك حتى نهاية الأسبوع.. هذا والله أعلم".

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
10:46 AM

سادس أيام "سقيا".. "المسند": تعاود نشاطها والعاصمة حاضرة وهذا نطاقها

قال عن الأمطار واستمرار الحالة بأجواء السعودية: هنا أو هناك لنهاية الأسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تعاود الحالة المطرية #سقيا نشاطها في يومها السادس.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "اليوم 6 من الحالة المطرية #سقيا ومتوقع اليوم أن تعاود نشاطها، فمن المتوقع أن تهطل بعض الأمطار على أجزاء من شمالي منطقتَي #الشرقية و#الرياض وأجزاء من #القصيم #الباحة #عسير #جازان #مكة وربما جنوبي منطقتَي #حائل و #المدينة.. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع أن تبقى الأمطار، وتستمر حالة #سقيا المطرية في أجواء #السعودية هنا أو هناك حتى نهاية الأسبوع.. هذا والله أعلم".

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