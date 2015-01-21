على جميع المستخدمين.. "واتساب" يفرض قيوداً على إعادة إرسال الرسائل

أعلنت الشركة أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من انتشار الأخبار الزائفة

في محاولة لفرض قيود على انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة والرسائل الزائفة، أعلن تطبيق الرسائل النصية والصوتية "واتساب" المملوك لشركة "فيسبوك"، فرض قيود على إعادة إرسال الرسائل (Forward)، ستطبق على جميع المستخدمين.

ونقلت "رويترز" عن فيكتوريا غراند نائبة الرئيس للسياسة والاتصالات في "واتساب" قولها، اليوم الاثنين، في فعالية بالعاصمة الإندونيسية: "ابتداءً من اليوم، سنفرض قيوداً على إعادة إرسال الرسائل (Forward)، بحيث يمكن إرسالها لخمسة مستخدمين كحد أقصى" وفق "سكاي نيوز".

وفي السابق، كان بإمكان مستخدم "واتساب" إعادة إرسال الرسائل إلى 20 فرداً أو مجموعة.

ويعوّل القائمون على "واتساب" أن تردع هذه الخطوة إعادة الإرسال الجماعي للرسائل، والحد من انتشار الأخبار الزائفة.

وكانت عمليات قتل جماعية نتجت عن رسائل تحريضية زائفة في الهند، دفعت السلطات هناك لمطالبة "واتساب" بخطوات لمنع تداول الرسائل النصية الزائفة والمحتويات التحريضية.

وذكرت "واتساب" أن الشعب الهندي هو الأول عالمياً في إعادة إرسال الرسائل والصور والمقاطع المصورة عبر تطبيقها. وتعد الهند أكبر سوق لتطبيق "واتساب" بأكثر من 200 مليون مستخدم.

وفي شهر يوليو الماضي، قالت "واتساب" رداً على مناشدة من وزارة التكنولوجيا الهندية إنها تسعى لشراكة مع الحكومة والمجتمع بشكل عام؛ للحدّ من انتشار الأخبار الكاذبة عبر منصتها، وعملت بالفعل على اختبار للحد من إعادة إرسال الرسائل الذي دخلته حيز التنفيذ اليوم.

ومنذ أشهر أصبح تطبيق "واتساب" يضيف كلمة (Forwarded) على الرسائل المعاد تمريرها؛ من أجل تنبيه مستقبل الرسالة إلى أصل المحتوى الذي وصله.

وستطبق القيود الجديدة على إعادة تمرير رسائل "واتساب" بمجرد تحميل التحديث الجديد للتطبيق.