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"الهلال" يواجه "الجزيرة" الإماراتي في كأس العالم.. وسط غياب "الدوسري"

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي غدًا مواجهة صعبة مرتقبة، يواجه فيها مستضيفه الجزيرة الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات.

واختتم الهلال مساء اليوم تحضيراته للمباراة بملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبوظبـي"، من خلال المران الأخير، الذي شرح فيه المدير الفني "جارديم" عددًا من الجُمل التكتيكية على جزء من الملعب.

ولم يشارك "ناصر الدوسري" في المران؛ وذلك بعد أن عاودته آلام العضلة الخلفية. وقد اختتم "جارديم" المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

الهلال كأس العالم كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يواجه "الجزيرة" الإماراتي في كأس العالم.. وسط غياب "الدوسري"
سبق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي غدًا مواجهة صعبة مرتقبة، يواجه فيها مستضيفه الجزيرة الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات.

واختتم الهلال مساء اليوم تحضيراته للمباراة بملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبوظبـي"، من خلال المران الأخير، الذي شرح فيه المدير الفني "جارديم" عددًا من الجُمل التكتيكية على جزء من الملعب.

ولم يشارك "ناصر الدوسري" في المران؛ وذلك بعد أن عاودته آلام العضلة الخلفية. وقد اختتم "جارديم" المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
11:25 PM

"الهلال" يواجه "الجزيرة" الإماراتي في كأس العالم.. وسط غياب "الدوسري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبو ظبي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي غدًا مواجهة صعبة مرتقبة، يواجه فيها مستضيفه الجزيرة الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات.

واختتم الهلال مساء اليوم تحضيراته للمباراة بملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبوظبـي"، من خلال المران الأخير، الذي شرح فيه المدير الفني "جارديم" عددًا من الجُمل التكتيكية على جزء من الملعب.

ولم يشارك "ناصر الدوسري" في المران؛ وذلك بعد أن عاودته آلام العضلة الخلفية. وقد اختتم "جارديم" المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

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200 مليار دولار ..

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