النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرقابة النووية": لم نرصد أي تغيُّرات في مستويات المواد المشعة بأجواء السعودية

قالت إنها تتابع الأوضاع البيئية إثر الزلزال الذي وقع قرب محطة بوشهر الإيرانية

أوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر لم ترصد أي تغيُّرات حتى تاريخه في المستويات الإشعاعية في أجواء المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد أنها تتابع الأوضاع البيئية إثر الزلزال الذي ضرب إيران يوم الجمعة الماضي في منطقة تقع على بُعد أقل من 50 كلم من محطة بوشهر النووية في جنوب غرب البلاد، وبلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، وصُنف بأنه متوسط.

وبيَّنت الهيئة أنها تعمل ضمن تطوير جوانب الاستعداد الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية على تطوير ومضاعفة عدد محطات الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر حتى تبلغ أكثر من 140 محطة، إلى جانب تحليل مستوى الجاهزية للمواجهة في حالة تفعيل خطة الاستجابة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية للجهات الحكومية الأعضاء في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وكذلك تطوير غرفة للطوارئ الإشعاعية مزودة بتقنيات محاكاة الظروف الإقليمية لانتقال السحابة الإشعاعية التي تساندها مقومات الذكاء الصناعي؛ وذلك للإسهام في سرعة اتخاذ القرارات في حالة وقوع الحوادث النووية.

وأكدت الهيئة أنها تحقق أهدافها الرئيسية المتمثلة في حماية الإنسان والبيئة، والتحكم بالممارسات الإشعاعية والنووية، ومراقبتها في السعودية، وكذلك الإيفاء بالتزامات السعودية في المعاهدات والاتفاقات الدولية.

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر زلزال إيران محطة بوشهر النووية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الرقابة النووية": لم نرصد أي تغيُّرات في مستويات المواد المشعة بأجواء السعودية
سبق

أوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر لم ترصد أي تغيُّرات حتى تاريخه في المستويات الإشعاعية في أجواء المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد أنها تتابع الأوضاع البيئية إثر الزلزال الذي ضرب إيران يوم الجمعة الماضي في منطقة تقع على بُعد أقل من 50 كلم من محطة بوشهر النووية في جنوب غرب البلاد، وبلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، وصُنف بأنه متوسط.

وبيَّنت الهيئة أنها تعمل ضمن تطوير جوانب الاستعداد الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية على تطوير ومضاعفة عدد محطات الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر حتى تبلغ أكثر من 140 محطة، إلى جانب تحليل مستوى الجاهزية للمواجهة في حالة تفعيل خطة الاستجابة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية للجهات الحكومية الأعضاء في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وكذلك تطوير غرفة للطوارئ الإشعاعية مزودة بتقنيات محاكاة الظروف الإقليمية لانتقال السحابة الإشعاعية التي تساندها مقومات الذكاء الصناعي؛ وذلك للإسهام في سرعة اتخاذ القرارات في حالة وقوع الحوادث النووية.

وأكدت الهيئة أنها تحقق أهدافها الرئيسية المتمثلة في حماية الإنسان والبيئة، والتحكم بالممارسات الإشعاعية والنووية، ومراقبتها في السعودية، وكذلك الإيفاء بالتزامات السعودية في المعاهدات والاتفاقات الدولية.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
11:30 PM

"الرقابة النووية": لم نرصد أي تغيُّرات في مستويات المواد المشعة بأجواء السعودية

قالت إنها تتابع الأوضاع البيئية إثر الزلزال الذي وقع قرب محطة بوشهر الإيرانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,141

أوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر لم ترصد أي تغيُّرات حتى تاريخه في المستويات الإشعاعية في أجواء المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد أنها تتابع الأوضاع البيئية إثر الزلزال الذي ضرب إيران يوم الجمعة الماضي في منطقة تقع على بُعد أقل من 50 كلم من محطة بوشهر النووية في جنوب غرب البلاد، وبلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، وصُنف بأنه متوسط.

وبيَّنت الهيئة أنها تعمل ضمن تطوير جوانب الاستعداد الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية على تطوير ومضاعفة عدد محطات الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر حتى تبلغ أكثر من 140 محطة، إلى جانب تحليل مستوى الجاهزية للمواجهة في حالة تفعيل خطة الاستجابة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية للجهات الحكومية الأعضاء في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وكذلك تطوير غرفة للطوارئ الإشعاعية مزودة بتقنيات محاكاة الظروف الإقليمية لانتقال السحابة الإشعاعية التي تساندها مقومات الذكاء الصناعي؛ وذلك للإسهام في سرعة اتخاذ القرارات في حالة وقوع الحوادث النووية.

وأكدت الهيئة أنها تحقق أهدافها الرئيسية المتمثلة في حماية الإنسان والبيئة، والتحكم بالممارسات الإشعاعية والنووية، ومراقبتها في السعودية، وكذلك الإيفاء بالتزامات السعودية في المعاهدات والاتفاقات الدولية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,994
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,578
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,945
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,470

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة