تفاعلًا مع اليوم الوطني الـ89، أطلقت STC العديد من العروض الخاصة بهذه المناسبة الوطنية الهامة؛ حيث أتاحت العديد من المميزات لعملائها، فقد مكّنتهم من الاستفادة من عروض اليوم الوطني، كما أهدتهم إنترنت ومكالمات داخل المملكة لا محدودة، بالإضافة إلى STC واي فاي لا محدود خلال اليوم الوطني؛ حيث سيفعل العرض يوم الاثنين 23 سبتمبر تلقائيًّا للعملاء الساعة 12 صباحًا، بالإضافة إلى مكالمات داخلية ومحلية لا محدودة للهاتف المنزلي، كما قدمت عند تأسيس خط سوا 25 الحصول على باقة سوا 30 المجانية، والتي تحتوي على 200 دقيقة داخل الشبكة، بالإضافة إلى 2 جيجا إنترنت لمدة 28 يومًا، بالإضافة لعرض 60 دقيقة محلية مجانية للعملاء أثناء تواجدهم في الأماكن المخصصة للاحتفال باليوم الوطني بكافة مدن المملكة. بالإضافة للعديد من الخصومات ومضاعفة نقاط قطاف ومكالمات وبيانات محلية مجانية في اليوم الوطني لجوي موبايل، و89 يومًا من التجربة المجانية لتطبيق جوي تي في، واشتراك مجاني للمشتركين الجدد في خدمة صدى لمدة شهر، بالإضافة لعرض STCPay، كما أتاحت الشركة فرصة الفوز بـ89 جهاز "آيفون 11" الأخضر من خلال مسابقة خاصة باليوم الوطني. وأكد محمد بن راشد أباالخيل مدير عام التواصل المؤسسي، أن:"STC تؤمن بدورها الوطني، وأن تفاعلها مع مناسبة اليوم الوطني تأتي تأكيدًا للدور الوطني الذي تقوم به الشركة كممكن للتحول الرقمي بالمملكة وداعم لرؤية 2030؛ حيث اعتادت على مشاركة عملائها بالعديد من العروض المجانية ابتهاجًا بهذه المناسبة، بالإضافة لمشاركتها الفعاليات الخاصة باليوم الوطني بكافة مدن المملكة، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه. وأشار أباالخيل إلى أن الشراكة مع الهيئة العامة للترفيه من خلال الاحتفالات بموسم اليوم الوطني؛ تعزز التكامل بين القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية؛ مما يحقق رؤية المملكة بهذا الخصوص.

عروض مجانية ومكالمات وإنترنت لا محدود من STC ابتهاجاً باليوم الوطني 89 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-22 تفاعلًا مع اليوم الوطني الـ89، أطلقت STC العديد من العروض الخاصة بهذه المناسبة الوطنية الهامة؛ حيث أتاحت العديد من المميزات لعملائها، فقد مكّنتهم من الاستفادة من عروض اليوم الوطني، كما أهدتهم إنترنت ومكالمات داخل المملكة لا محدودة، بالإضافة إلى STC واي فاي لا محدود خلال اليوم الوطني؛ حيث سيفعل العرض يوم الاثنين 23 سبتمبر تلقائيًّا للعملاء الساعة 12 صباحًا، بالإضافة إلى مكالمات داخلية ومحلية لا محدودة للهاتف المنزلي، كما قدمت عند تأسيس خط سوا 25 الحصول على باقة سوا 30 المجانية، والتي تحتوي على 200 دقيقة داخل الشبكة، بالإضافة إلى 2 جيجا إنترنت لمدة 28 يومًا، بالإضافة لعرض 60 دقيقة محلية مجانية للعملاء أثناء تواجدهم في الأماكن المخصصة للاحتفال باليوم الوطني بكافة مدن المملكة.



بالإضافة للعديد من الخصومات ومضاعفة نقاط قطاف ومكالمات وبيانات محلية مجانية في اليوم الوطني لجوي موبايل، و89 يومًا من التجربة المجانية لتطبيق جوي تي في، واشتراك مجاني للمشتركين الجدد في خدمة صدى لمدة شهر، بالإضافة لعرض STCPay، كما أتاحت الشركة فرصة الفوز بـ89 جهاز "آيفون 11" الأخضر من خلال مسابقة خاصة باليوم الوطني.



وأكد محمد بن راشد أباالخيل مدير عام التواصل المؤسسي، أن:"STC تؤمن بدورها الوطني، وأن تفاعلها مع مناسبة اليوم الوطني تأتي تأكيدًا للدور الوطني الذي تقوم به الشركة كممكن للتحول الرقمي بالمملكة وداعم لرؤية 2030؛ حيث اعتادت على مشاركة عملائها بالعديد من العروض المجانية ابتهاجًا بهذه المناسبة، بالإضافة لمشاركتها الفعاليات الخاصة باليوم الوطني بكافة مدن المملكة، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه. وأشار أباالخيل إلى أن الشراكة مع الهيئة العامة للترفيه من خلال الاحتفالات بموسم اليوم الوطني؛ تعزز التكامل بين القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية؛ مما يحقق رؤية المملكة بهذا الخصوص.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 06:50 PM

عروض مجانية ومكالمات وإنترنت لا محدود من STC ابتهاجاً باليوم الوطني 89 فيما تشارك بدعم الفعاليات بالتعاون مع هيئة الترفيه





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تفاعلًا مع اليوم الوطني الـ89، أطلقت STC العديد من العروض الخاصة بهذه المناسبة الوطنية الهامة؛ حيث أتاحت العديد من المميزات لعملائها، فقد مكّنتهم من الاستفادة من عروض اليوم الوطني، كما أهدتهم إنترنت ومكالمات داخل المملكة لا محدودة، بالإضافة إلى STC واي فاي لا محدود خلال اليوم الوطني؛ حيث سيفعل العرض يوم الاثنين 23 سبتمبر تلقائيًّا للعملاء الساعة 12 صباحًا، بالإضافة إلى مكالمات داخلية ومحلية لا محدودة للهاتف المنزلي، كما قدمت عند تأسيس خط سوا 25 الحصول على باقة سوا 30 المجانية، والتي تحتوي على 200 دقيقة داخل الشبكة، بالإضافة إلى 2 جيجا إنترنت لمدة 28 يومًا، بالإضافة لعرض 60 دقيقة محلية مجانية للعملاء أثناء تواجدهم في الأماكن المخصصة للاحتفال باليوم الوطني بكافة مدن المملكة.



بالإضافة للعديد من الخصومات ومضاعفة نقاط قطاف ومكالمات وبيانات محلية مجانية في اليوم الوطني لجوي موبايل، و89 يومًا من التجربة المجانية لتطبيق جوي تي في، واشتراك مجاني للمشتركين الجدد في خدمة صدى لمدة شهر، بالإضافة لعرض STCPay، كما أتاحت الشركة فرصة الفوز بـ89 جهاز "آيفون 11" الأخضر من خلال مسابقة خاصة باليوم الوطني.



وأكد محمد بن راشد أباالخيل مدير عام التواصل المؤسسي، أن:"STC تؤمن بدورها الوطني، وأن تفاعلها مع مناسبة اليوم الوطني تأتي تأكيدًا للدور الوطني الذي تقوم به الشركة كممكن للتحول الرقمي بالمملكة وداعم لرؤية 2030؛ حيث اعتادت على مشاركة عملائها بالعديد من العروض المجانية ابتهاجًا بهذه المناسبة، بالإضافة لمشاركتها الفعاليات الخاصة باليوم الوطني بكافة مدن المملكة، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه. وأشار أباالخيل إلى أن الشراكة مع الهيئة العامة للترفيه من خلال الاحتفالات بموسم اليوم الوطني؛ تعزز التكامل بين القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية؛ مما يحقق رؤية المملكة بهذا الخصوص.