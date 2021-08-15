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مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية

أكد ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية

‬ تفقّد المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم الأحد، سير أعمال الاختبارات النهائية حضورياً، للفصل الصيفي 1442هـ، في مقر كليات الأفلاج.

وتابع "الكبيري" سير الاختبارات النهائية في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ‪ والوقوف على سير أعمال انتظام الامتحانات وطريقة توزيع الطلاب، وانتظامهم في مقاعدهم، وانصرافهم.

وأكد على الطلاب والكادر الأكاديمي والإداري الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية المعلنة من الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستكمال تلقي جرعات فيروس كورونا.

وأشاد في الوقت نفسه بحسن التنظيم والمتابعة وتضافر الجهود ومراعاة مصلحة الطالب وتلبية متطلباته التربوية؛ ليؤدي اختباره في جو من الراحة والطمأنينة.

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مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية
سبق

‬ تفقّد المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم الأحد، سير أعمال الاختبارات النهائية حضورياً، للفصل الصيفي 1442هـ، في مقر كليات الأفلاج.

وتابع "الكبيري" سير الاختبارات النهائية في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ‪ والوقوف على سير أعمال انتظام الامتحانات وطريقة توزيع الطلاب، وانتظامهم في مقاعدهم، وانصرافهم.

وأكد على الطلاب والكادر الأكاديمي والإداري الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية المعلنة من الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستكمال تلقي جرعات فيروس كورونا.

وأشاد في الوقت نفسه بحسن التنظيم والمتابعة وتضافر الجهود ومراعاة مصلحة الطالب وتلبية متطلباته التربوية؛ ليؤدي اختباره في جو من الراحة والطمأنينة.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
06:24 PM

مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية

أكد ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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‬ تفقّد المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم الأحد، سير أعمال الاختبارات النهائية حضورياً، للفصل الصيفي 1442هـ، في مقر كليات الأفلاج.

وتابع "الكبيري" سير الاختبارات النهائية في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ‪ والوقوف على سير أعمال انتظام الامتحانات وطريقة توزيع الطلاب، وانتظامهم في مقاعدهم، وانصرافهم.

وأكد على الطلاب والكادر الأكاديمي والإداري الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية المعلنة من الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستكمال تلقي جرعات فيروس كورونا.

وأشاد في الوقت نفسه بحسن التنظيم والمتابعة وتضافر الجهود ومراعاة مصلحة الطالب وتلبية متطلباته التربوية؛ ليؤدي اختباره في جو من الراحة والطمأنينة.

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