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الشرطة المصرية تنقذ 2000 طالب من كورونا وتُلقي القبض على رجل أعمال

التحفُّظ على مجموعة من الأوراق والمستندات والأختام وتحرير محاضر الإغلاق

أغلقت وزارة الداخلية المصرية أمس الثلاثاء مركزًا غير مرخص للدروس الخصوصية في محافظة الإسكندرية.

وأكدت الداخلية المصرية أن ذلك يأتي تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

والمركز مكون من 4 أدوار، وكان يكتظ بأعداد كبيرة من الطلبة، تزيد على ألفَيْ طالب؛ ما قد يهدد بإصابة جميع الطلاب بفيروس كورونا، وفقًا لموقع "أخبار اليوم".

وأوضح البيان أنه تم الإغلاق الفوري للمركز، وتشميعه بالشمع الأحمر، والقبض على مالكه والمدرسين العاملين به، والتحفظ على الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالمركز، إضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة.

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الشرطة المصرية تنقذ 2000 طالب من كورونا وتُلقي القبض على رجل أعمال
سبق

أغلقت وزارة الداخلية المصرية أمس الثلاثاء مركزًا غير مرخص للدروس الخصوصية في محافظة الإسكندرية.

وأكدت الداخلية المصرية أن ذلك يأتي تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

والمركز مكون من 4 أدوار، وكان يكتظ بأعداد كبيرة من الطلبة، تزيد على ألفَيْ طالب؛ ما قد يهدد بإصابة جميع الطلاب بفيروس كورونا، وفقًا لموقع "أخبار اليوم".

وأوضح البيان أنه تم الإغلاق الفوري للمركز، وتشميعه بالشمع الأحمر، والقبض على مالكه والمدرسين العاملين به، والتحفظ على الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالمركز، إضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
01:48 AM

الشرطة المصرية تنقذ 2000 طالب من كورونا وتُلقي القبض على رجل أعمال

التحفُّظ على مجموعة من الأوراق والمستندات والأختام وتحرير محاضر الإغلاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت وزارة الداخلية المصرية أمس الثلاثاء مركزًا غير مرخص للدروس الخصوصية في محافظة الإسكندرية.

وأكدت الداخلية المصرية أن ذلك يأتي تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

والمركز مكون من 4 أدوار، وكان يكتظ بأعداد كبيرة من الطلبة، تزيد على ألفَيْ طالب؛ ما قد يهدد بإصابة جميع الطلاب بفيروس كورونا، وفقًا لموقع "أخبار اليوم".

وأوضح البيان أنه تم الإغلاق الفوري للمركز، وتشميعه بالشمع الأحمر، والقبض على مالكه والمدرسين العاملين به، والتحفظ على الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالمركز، إضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة.

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