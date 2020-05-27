النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تضمن صحتهم وسلامتهم.. أمير المدينة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي الإمارة

بنظام ساعات الدوام المرنة ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي

اعتمد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، خطة العودة الآمنة لموظفي الإمارة ومحافظات المنطقة، التي تتضمن تطبيق جميع الإجراءات والمعايير التشغيلية في بيئة عمل صحية تضمن صحة الموظفين وسلامتهم.

وأكّد أمير المنطقة أن خطة عودة موظفي الإمارة تأتي مُنسجمة مع القرارات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة في العودة تدريجياً إلى مقار العمل، وفق المراحل المُعلنة في الأمر الملكي، مع التأكيد على تقيد الجميع بتطبيق الاحترازات الوقائية.

وأشار أمير المنطقة إلى تفعيل خدمات مركز الخدمة الشامل في الإمارة للرجال والنساء، واستقبال المستفيدين، وتقديم الخدمات لهم وفق الإجراءات والتدابير الوقائية، إضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية.

وتشمل خطة عودة الموظفين لممارسة أعمالهم في ديوان الإمارة والمحافظات ابتداءً من الأحد المُقبل، بنظام ساعات الدوام المرنة، ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي التي تُطبّق على 3 مراحل متتابعة، للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100 % بالتزامن مع نهاية شهر شوال الجاري.

وتأتي المرحلة التشغيلية الأولى وفقاً للأولوية التي تتطلب وجود الموظفين في مقر الإمارة مع مواصلة منهجية العمل عن بُعد للموظفين المشمولين في المرحلتين الثانية والثالثة وفق متطلبات العمل.

وتشمل الخطة إعادة توزيع المكاتب، وتهيئة ممرات الدخول والخروج، والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وتحقيق المسافات الآمنة بين الموظفين، وتوفير أدوات التعقيم، واجراء الفحوصات البصرية، وقياس العلامات الحيوية على الموظفين والمراجعين، والتنسيق مع الجهات الصحية في حالات الاشتباه أو الإصابة - لا قدر الله - لمعالجة الوضع الصحي، وتعزيز برامج التوعية الصحية والسياسات الإجرائية الجديدة من خلال المنصات الإلكترونية.

الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تضمن صحتهم وسلامتهم.. أمير المدينة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي الإمارة
سبق

اعتمد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، خطة العودة الآمنة لموظفي الإمارة ومحافظات المنطقة، التي تتضمن تطبيق جميع الإجراءات والمعايير التشغيلية في بيئة عمل صحية تضمن صحة الموظفين وسلامتهم.

وأكّد أمير المنطقة أن خطة عودة موظفي الإمارة تأتي مُنسجمة مع القرارات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة في العودة تدريجياً إلى مقار العمل، وفق المراحل المُعلنة في الأمر الملكي، مع التأكيد على تقيد الجميع بتطبيق الاحترازات الوقائية.

وأشار أمير المنطقة إلى تفعيل خدمات مركز الخدمة الشامل في الإمارة للرجال والنساء، واستقبال المستفيدين، وتقديم الخدمات لهم وفق الإجراءات والتدابير الوقائية، إضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية.

وتشمل خطة عودة الموظفين لممارسة أعمالهم في ديوان الإمارة والمحافظات ابتداءً من الأحد المُقبل، بنظام ساعات الدوام المرنة، ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي التي تُطبّق على 3 مراحل متتابعة، للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100 % بالتزامن مع نهاية شهر شوال الجاري.

وتأتي المرحلة التشغيلية الأولى وفقاً للأولوية التي تتطلب وجود الموظفين في مقر الإمارة مع مواصلة منهجية العمل عن بُعد للموظفين المشمولين في المرحلتين الثانية والثالثة وفق متطلبات العمل.

وتشمل الخطة إعادة توزيع المكاتب، وتهيئة ممرات الدخول والخروج، والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وتحقيق المسافات الآمنة بين الموظفين، وتوفير أدوات التعقيم، واجراء الفحوصات البصرية، وقياس العلامات الحيوية على الموظفين والمراجعين، والتنسيق مع الجهات الصحية في حالات الاشتباه أو الإصابة - لا قدر الله - لمعالجة الوضع الصحي، وتعزيز برامج التوعية الصحية والسياسات الإجرائية الجديدة من خلال المنصات الإلكترونية.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:56 AM

تضمن صحتهم وسلامتهم.. أمير المدينة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي الإمارة

بنظام ساعات الدوام المرنة ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
2,655

اعتمد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، خطة العودة الآمنة لموظفي الإمارة ومحافظات المنطقة، التي تتضمن تطبيق جميع الإجراءات والمعايير التشغيلية في بيئة عمل صحية تضمن صحة الموظفين وسلامتهم.

وأكّد أمير المنطقة أن خطة عودة موظفي الإمارة تأتي مُنسجمة مع القرارات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة في العودة تدريجياً إلى مقار العمل، وفق المراحل المُعلنة في الأمر الملكي، مع التأكيد على تقيد الجميع بتطبيق الاحترازات الوقائية.

وأشار أمير المنطقة إلى تفعيل خدمات مركز الخدمة الشامل في الإمارة للرجال والنساء، واستقبال المستفيدين، وتقديم الخدمات لهم وفق الإجراءات والتدابير الوقائية، إضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية.

وتشمل خطة عودة الموظفين لممارسة أعمالهم في ديوان الإمارة والمحافظات ابتداءً من الأحد المُقبل، بنظام ساعات الدوام المرنة، ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي التي تُطبّق على 3 مراحل متتابعة، للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100 % بالتزامن مع نهاية شهر شوال الجاري.

وتأتي المرحلة التشغيلية الأولى وفقاً للأولوية التي تتطلب وجود الموظفين في مقر الإمارة مع مواصلة منهجية العمل عن بُعد للموظفين المشمولين في المرحلتين الثانية والثالثة وفق متطلبات العمل.

وتشمل الخطة إعادة توزيع المكاتب، وتهيئة ممرات الدخول والخروج، والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وتحقيق المسافات الآمنة بين الموظفين، وتوفير أدوات التعقيم، واجراء الفحوصات البصرية، وقياس العلامات الحيوية على الموظفين والمراجعين، والتنسيق مع الجهات الصحية في حالات الاشتباه أو الإصابة - لا قدر الله - لمعالجة الوضع الصحي، وتعزيز برامج التوعية الصحية والسياسات الإجرائية الجديدة من خلال المنصات الإلكترونية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,638

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة