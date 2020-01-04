أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانًا، اليوم السبت، دانت فيه "التصعيد تجاه ليبيا"، وأكدت فيه دعم الموقف المصري "للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة بأكملها". وجاء في نص البيان أن الهيئة عقدت اجتماعًا طارئًا برئاسة شيخ الأزهر، أحمد الطيب؛ لمناقشة الأحداث الأخيرة التي تمر بها ليبيا، وأكدت على أن "أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا، وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة". ورفض البيان "منطق الوصاية الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته"، مؤكدًا أن حل مشكلات المنطقة "لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء". ووفق روسيا اليوم: أضافت الهيئة أنها "تدعم الموقف المصري للحفاظ على أمن مصر وسلامتها، وأمن المنطقة بأكملها، وتحليه بأقصى درجات الدبلوماسية"، لافتة إلى أن هذا الموقف "ليس بجديد على مصر التي كانت ولا تزال سدًّا منيعًا ضد العبث بأمن الشعوب العربية والإسلامية وسلامتها". ودعت الهيئة "جميع الأشقاء الليبيين إلى تغليب صوت العقل والحكمة ورفض الاستقواء بالخارج؛ لما يمثله ذلك من تدمير لمستقبل ليبيا وتفتيت لوحدة ترابها، وتمزيق أواصر الأخوة بين أبنائها".

الأزهر: التدخل في ليبيا فساد في الأرض ومنطق الوصاية على العرب مرفوض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-04 أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانًا، اليوم السبت، دانت فيه "التصعيد تجاه ليبيا"، وأكدت فيه دعم الموقف المصري "للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة بأكملها".



وجاء في نص البيان أن الهيئة عقدت اجتماعًا طارئًا برئاسة شيخ الأزهر، أحمد الطيب؛ لمناقشة الأحداث الأخيرة التي تمر بها ليبيا، وأكدت على أن "أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا، وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة".



ورفض البيان "منطق الوصاية الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته"، مؤكدًا أن حل مشكلات المنطقة "لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء".



ووفق روسيا اليوم: أضافت الهيئة أنها "تدعم الموقف المصري للحفاظ على أمن مصر وسلامتها، وأمن المنطقة بأكملها، وتحليه بأقصى درجات الدبلوماسية"، لافتة إلى أن هذا الموقف "ليس بجديد على مصر التي كانت ولا تزال سدًّا منيعًا ضد العبث بأمن الشعوب العربية والإسلامية وسلامتها".



ودعت الهيئة "جميع الأشقاء الليبيين إلى تغليب صوت العقل والحكمة ورفض الاستقواء بالخارج؛ لما يمثله ذلك من تدمير لمستقبل ليبيا وتفتيت لوحدة ترابها، وتمزيق أواصر الأخوة بين أبنائها".

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441 03:58 PM

الأزهر: التدخل في ليبيا فساد في الأرض ومنطق الوصاية على العرب مرفوض هيئة كبار علمائه: لن يؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع هناك وإراقة الدماء





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أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانًا، اليوم السبت، دانت فيه "التصعيد تجاه ليبيا"، وأكدت فيه دعم الموقف المصري "للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة بأكملها".



وجاء في نص البيان أن الهيئة عقدت اجتماعًا طارئًا برئاسة شيخ الأزهر، أحمد الطيب؛ لمناقشة الأحداث الأخيرة التي تمر بها ليبيا، وأكدت على أن "أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا، وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة".



ورفض البيان "منطق الوصاية الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته"، مؤكدًا أن حل مشكلات المنطقة "لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء".



ووفق روسيا اليوم: أضافت الهيئة أنها "تدعم الموقف المصري للحفاظ على أمن مصر وسلامتها، وأمن المنطقة بأكملها، وتحليه بأقصى درجات الدبلوماسية"، لافتة إلى أن هذا الموقف "ليس بجديد على مصر التي كانت ولا تزال سدًّا منيعًا ضد العبث بأمن الشعوب العربية والإسلامية وسلامتها".



ودعت الهيئة "جميع الأشقاء الليبيين إلى تغليب صوت العقل والحكمة ورفض الاستقواء بالخارج؛ لما يمثله ذلك من تدمير لمستقبل ليبيا وتفتيت لوحدة ترابها، وتمزيق أواصر الأخوة بين أبنائها".