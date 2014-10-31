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"تعليم الرياض" تطلق "متكاتفون مع مدرستي" لطالبات التعليم العام

تحت شعار "نادي الحي يتطوع"

أطلقت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مبادرة "متكاتفون مع مدرستي"، تحت شعار "نادي الحي يتطوع".

وتتضمن المبادرة برامج تدريبية وورش عمل عن بعد، لطالبات التعليم العام، وكوادر أندية الحي، ومرتاديه، ورائدات النشاط، والمعلمات.

وقالت مديرة نشاط الطالبات ممثلة أندية الحي بـ"تعليم الرياض" الدكتورة إيمان الدريهم: إن 13 برنامجاً تستهدف كوادر أندية الحي، ومرتاديه، ورائدات النشاط، والمعلمات، وفي مقدمتهن طالبات التعليم العام، للإسهام في تنمية التفاعل الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للاستفادة من الخدمات المقدمة في منصات التعلم عن بعد، ببرامج تربوية وتنموية جاذبة لبناء الشخصية، وصقل الموهبة، وتعزيز القيم، واستثمار أوقات الفراغ ببرامج هادفة إلى مساندة الطالبات، وأولياء أمورهن في التعامل مع منصات التعليم عن بعد.

وأضافت "الدريهم" أن البرامج التدريبية متعددة ومتنوعة، منها أدبيات التعلم عن بعد، إثرائيات منصتي، تصميم الفيديو التعليمي، تفعيل المناسبات في منصة مدرستي، استخدام تطبيقات مايكروسوفت، مونتاج الأفلام القصيرة، التعلم النشط عن بعد.

وأوضحت أنه تم اختيار برنامج (zoom) للتدريب عن بعد، وبث البرامج الهادفة، باعتماد الأدوات الإلكترونية، وتوظيفها في إنجاز المهام، ونقل المعرفة، واستثمار الأوقات بالنافع والمفيد.

ونوهت "الدريهم" إلى أهمية حضور هذه البرامج المتاحة للتدريب عن بعد، مشيرة إلى استخدام عدد من التطبيقات التي سيتم استثمارها في مجالات التدريب بما يحقق القيمة المضافة، والاستمرار في التدريب والتفاعل بين المنزل والمدرسة دون انقطاع.

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"تعليم الرياض" تطلق "متكاتفون مع مدرستي" لطالبات التعليم العام
سبق

أطلقت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مبادرة "متكاتفون مع مدرستي"، تحت شعار "نادي الحي يتطوع".

وتتضمن المبادرة برامج تدريبية وورش عمل عن بعد، لطالبات التعليم العام، وكوادر أندية الحي، ومرتاديه، ورائدات النشاط، والمعلمات.

وقالت مديرة نشاط الطالبات ممثلة أندية الحي بـ"تعليم الرياض" الدكتورة إيمان الدريهم: إن 13 برنامجاً تستهدف كوادر أندية الحي، ومرتاديه، ورائدات النشاط، والمعلمات، وفي مقدمتهن طالبات التعليم العام، للإسهام في تنمية التفاعل الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للاستفادة من الخدمات المقدمة في منصات التعلم عن بعد، ببرامج تربوية وتنموية جاذبة لبناء الشخصية، وصقل الموهبة، وتعزيز القيم، واستثمار أوقات الفراغ ببرامج هادفة إلى مساندة الطالبات، وأولياء أمورهن في التعامل مع منصات التعليم عن بعد.

وأضافت "الدريهم" أن البرامج التدريبية متعددة ومتنوعة، منها أدبيات التعلم عن بعد، إثرائيات منصتي، تصميم الفيديو التعليمي، تفعيل المناسبات في منصة مدرستي، استخدام تطبيقات مايكروسوفت، مونتاج الأفلام القصيرة، التعلم النشط عن بعد.

وأوضحت أنه تم اختيار برنامج (zoom) للتدريب عن بعد، وبث البرامج الهادفة، باعتماد الأدوات الإلكترونية، وتوظيفها في إنجاز المهام، ونقل المعرفة، واستثمار الأوقات بالنافع والمفيد.

ونوهت "الدريهم" إلى أهمية حضور هذه البرامج المتاحة للتدريب عن بعد، مشيرة إلى استخدام عدد من التطبيقات التي سيتم استثمارها في مجالات التدريب بما يحقق القيمة المضافة، والاستمرار في التدريب والتفاعل بين المنزل والمدرسة دون انقطاع.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
06:11 PM

"تعليم الرياض" تطلق "متكاتفون مع مدرستي" لطالبات التعليم العام

تحت شعار "نادي الحي يتطوع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مبادرة "متكاتفون مع مدرستي"، تحت شعار "نادي الحي يتطوع".

وتتضمن المبادرة برامج تدريبية وورش عمل عن بعد، لطالبات التعليم العام، وكوادر أندية الحي، ومرتاديه، ورائدات النشاط، والمعلمات.

وقالت مديرة نشاط الطالبات ممثلة أندية الحي بـ"تعليم الرياض" الدكتورة إيمان الدريهم: إن 13 برنامجاً تستهدف كوادر أندية الحي، ومرتاديه، ورائدات النشاط، والمعلمات، وفي مقدمتهن طالبات التعليم العام، للإسهام في تنمية التفاعل الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للاستفادة من الخدمات المقدمة في منصات التعلم عن بعد، ببرامج تربوية وتنموية جاذبة لبناء الشخصية، وصقل الموهبة، وتعزيز القيم، واستثمار أوقات الفراغ ببرامج هادفة إلى مساندة الطالبات، وأولياء أمورهن في التعامل مع منصات التعليم عن بعد.

وأضافت "الدريهم" أن البرامج التدريبية متعددة ومتنوعة، منها أدبيات التعلم عن بعد، إثرائيات منصتي، تصميم الفيديو التعليمي، تفعيل المناسبات في منصة مدرستي، استخدام تطبيقات مايكروسوفت، مونتاج الأفلام القصيرة، التعلم النشط عن بعد.

وأوضحت أنه تم اختيار برنامج (zoom) للتدريب عن بعد، وبث البرامج الهادفة، باعتماد الأدوات الإلكترونية، وتوظيفها في إنجاز المهام، ونقل المعرفة، واستثمار الأوقات بالنافع والمفيد.

ونوهت "الدريهم" إلى أهمية حضور هذه البرامج المتاحة للتدريب عن بعد، مشيرة إلى استخدام عدد من التطبيقات التي سيتم استثمارها في مجالات التدريب بما يحقق القيمة المضافة، والاستمرار في التدريب والتفاعل بين المنزل والمدرسة دون انقطاع.

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