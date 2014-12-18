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"عبدالعزيز بن فهد" يتبرع بـ 2 مليون ريال للفقيد "محمد الشمري"

أعلنها فايز المالكي بعد زيارته لأبناء الفقيد بالمستشفى

أعلن الفنان فايز المالكي أن الأمير عبدالعزيز بن فهد، تكفل بمبلغ 2 مليون ريال لسداد دين عن مؤثر الراوي والسنابي محمد الشمري.

وزار "فايز المالكي" أبناء الفقيد ⁧محمد الشمري في مستشفى ⁧رفحاء،⁩ وذلك بعد زيارته لمقر العزاء في ⁧عرعر⁩ وتقديم واجب العزاء، وأعلن عن تقديم الأمير عبدالعزيز بن فهد مبلغ 2 مليون ريال لسداد دين الفقيد⁩ بعد وفاته.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن صاحب الأيادي البيضاء الأمير عبدالعزيز بن فهد تكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين محمد غانم الشمري بعد وفاته مع ولديه.

وذكر "المالكي" في وقت سابق اليوم أن الأمير عبدالعزيز، قدم نصف مليون ريال كمساعدة لأسرة الفقيد الذي توفي مع اثنين من أبنائه خلال حـادِث مروري مروع.
وكان محافظ رفحاء، فراج العماني، قد زار المصابين من أسرة الفقيد الشمري، بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وسير الإجراءات الطبية المقدمة لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبدالعزيز بن فهد" يتبرع بـ 2 مليون ريال للفقيد "محمد الشمري"
سبق

أعلن الفنان فايز المالكي أن الأمير عبدالعزيز بن فهد، تكفل بمبلغ 2 مليون ريال لسداد دين عن مؤثر الراوي والسنابي محمد الشمري.

وزار "فايز المالكي" أبناء الفقيد ⁧محمد الشمري في مستشفى ⁧رفحاء،⁩ وذلك بعد زيارته لمقر العزاء في ⁧عرعر⁩ وتقديم واجب العزاء، وأعلن عن تقديم الأمير عبدالعزيز بن فهد مبلغ 2 مليون ريال لسداد دين الفقيد⁩ بعد وفاته.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن صاحب الأيادي البيضاء الأمير عبدالعزيز بن فهد تكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين محمد غانم الشمري بعد وفاته مع ولديه.

وذكر "المالكي" في وقت سابق اليوم أن الأمير عبدالعزيز، قدم نصف مليون ريال كمساعدة لأسرة الفقيد الذي توفي مع اثنين من أبنائه خلال حـادِث مروري مروع.
وكان محافظ رفحاء، فراج العماني، قد زار المصابين من أسرة الفقيد الشمري، بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وسير الإجراءات الطبية المقدمة لهم.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
04:12 PM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
05:33 PM

"عبدالعزيز بن فهد" يتبرع بـ 2 مليون ريال للفقيد "محمد الشمري"

أعلنها فايز المالكي بعد زيارته لأبناء الفقيد بالمستشفى

A A A
زيد الخمشي - الرياض
15
14,645

أعلن الفنان فايز المالكي أن الأمير عبدالعزيز بن فهد، تكفل بمبلغ 2 مليون ريال لسداد دين عن مؤثر الراوي والسنابي محمد الشمري.

وزار "فايز المالكي" أبناء الفقيد ⁧محمد الشمري في مستشفى ⁧رفحاء،⁩ وذلك بعد زيارته لمقر العزاء في ⁧عرعر⁩ وتقديم واجب العزاء، وأعلن عن تقديم الأمير عبدالعزيز بن فهد مبلغ 2 مليون ريال لسداد دين الفقيد⁩ بعد وفاته.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن صاحب الأيادي البيضاء الأمير عبدالعزيز بن فهد تكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين محمد غانم الشمري بعد وفاته مع ولديه.

وذكر "المالكي" في وقت سابق اليوم أن الأمير عبدالعزيز، قدم نصف مليون ريال كمساعدة لأسرة الفقيد الذي توفي مع اثنين من أبنائه خلال حـادِث مروري مروع.
وكان محافظ رفحاء، فراج العماني، قد زار المصابين من أسرة الفقيد الشمري، بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وسير الإجراءات الطبية المقدمة لهم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,634
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,821
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,492
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,426

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