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وزير يمني يدعو المجتمع الدولي للضغط على الانقلابيين لفك الحصار عن تعز

دعا لإنهاء قتل الأطفال والنساء الذي تقوم به المليشيات بحق أبناء المحافظة

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ممارسة مزيد من الضغط بالسبل والوسائل كافة على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران؛ وذلك لفك الحصار المفروض على محافظة تعز.

وقال في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن حصار تعز اختبار حقيقي لضمير العالم، وحيادية المنظمات الأممية، بعد أن دخلت العام الرابع على التوالي في حصار مطبق".

وأكد وزير الإدارة المحلية أن معاناة سكان محافظة تعز يستدعي من المنظمات الإنسانية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الإنسانية كافة المعنية بحقوق الإنسان في العالم، أن تقف بكل قوة وحزم في وجه المليشيا الانقلابية لفك هذا الحصار الجائر، وإنهاء عمليات قتل الأطفال والنساء والمدنيين التي تقوم بها المليشيات بحق أبناء المحافظة.

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وزير يمني يدعو المجتمع الدولي للضغط على الانقلابيين لفك الحصار عن تعز
سبق

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ممارسة مزيد من الضغط بالسبل والوسائل كافة على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران؛ وذلك لفك الحصار المفروض على محافظة تعز.

وقال في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن حصار تعز اختبار حقيقي لضمير العالم، وحيادية المنظمات الأممية، بعد أن دخلت العام الرابع على التوالي في حصار مطبق".

وأكد وزير الإدارة المحلية أن معاناة سكان محافظة تعز يستدعي من المنظمات الإنسانية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الإنسانية كافة المعنية بحقوق الإنسان في العالم، أن تقف بكل قوة وحزم في وجه المليشيا الانقلابية لفك هذا الحصار الجائر، وإنهاء عمليات قتل الأطفال والنساء والمدنيين التي تقوم بها المليشيات بحق أبناء المحافظة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:10 PM

وزير يمني يدعو المجتمع الدولي للضغط على الانقلابيين لفك الحصار عن تعز

دعا لإنهاء قتل الأطفال والنساء الذي تقوم به المليشيات بحق أبناء المحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ممارسة مزيد من الضغط بالسبل والوسائل كافة على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران؛ وذلك لفك الحصار المفروض على محافظة تعز.

وقال في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن حصار تعز اختبار حقيقي لضمير العالم، وحيادية المنظمات الأممية، بعد أن دخلت العام الرابع على التوالي في حصار مطبق".

وأكد وزير الإدارة المحلية أن معاناة سكان محافظة تعز يستدعي من المنظمات الإنسانية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الإنسانية كافة المعنية بحقوق الإنسان في العالم، أن تقف بكل قوة وحزم في وجه المليشيا الانقلابية لفك هذا الحصار الجائر، وإنهاء عمليات قتل الأطفال والنساء والمدنيين التي تقوم بها المليشيات بحق أبناء المحافظة.

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