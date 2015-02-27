النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مرور جدة" يطيح بقائد صهريج صرف أفرغ حمولته بالطريق

في إطار التفاعل مع بلاغ موثّق بالفيديو تم تقديمه على "تويتر"

تمكّن "مرور جدة" من القبض على سائق شاحنة للصرف الصحي، بعد قيامه بتفريغ مياه الصرف على الطريق أثناء سيره، وأحاله للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتجاوب "مرور جدة" مع بلاغ مواطن وثقه بمقطع فيديو لحساب المرور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أبلغ فيه عن قيام قائد صهريج مخصصة للصرف الصحي بتفريغ حمولة مياه الصرف في أحد الشوارع، مسببًا الأذى للمركبات وسط انتشار الروائح الكريهة بالشارع.

وتمكَّن المرور بعدها، بناء على المقطع الموثَّق، من القبض على قائد الصهريج المخالف، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مرور جدة" يطيح بقائد صهريج صرف أفرغ حمولته بالطريق
سبق

تمكّن "مرور جدة" من القبض على سائق شاحنة للصرف الصحي، بعد قيامه بتفريغ مياه الصرف على الطريق أثناء سيره، وأحاله للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتجاوب "مرور جدة" مع بلاغ مواطن وثقه بمقطع فيديو لحساب المرور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أبلغ فيه عن قيام قائد صهريج مخصصة للصرف الصحي بتفريغ حمولة مياه الصرف في أحد الشوارع، مسببًا الأذى للمركبات وسط انتشار الروائح الكريهة بالشارع.

وتمكَّن المرور بعدها، بناء على المقطع الموثَّق، من القبض على قائد الصهريج المخالف، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
03:27 PM

"مرور جدة" يطيح بقائد صهريج صرف أفرغ حمولته بالطريق

في إطار التفاعل مع بلاغ موثّق بالفيديو تم تقديمه على "تويتر"

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
1,741

تمكّن "مرور جدة" من القبض على سائق شاحنة للصرف الصحي، بعد قيامه بتفريغ مياه الصرف على الطريق أثناء سيره، وأحاله للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتجاوب "مرور جدة" مع بلاغ مواطن وثقه بمقطع فيديو لحساب المرور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أبلغ فيه عن قيام قائد صهريج مخصصة للصرف الصحي بتفريغ حمولة مياه الصرف في أحد الشوارع، مسببًا الأذى للمركبات وسط انتشار الروائح الكريهة بالشارع.

وتمكَّن المرور بعدها، بناء على المقطع الموثَّق، من القبض على قائد الصهريج المخالف، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,490
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,792
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,304
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,849

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة