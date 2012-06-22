شاهد.. محافظ النماص يُدشّن مُبادرة "مرحباً ألف في عسير تنزّه بحذر"

بمشاركة الإدارات الحكومية والخدمية واستقبال المصطافين بباقات الورد

دشّن محافظ النماص "سعد القرقاح"، مبادرة حسن الوفادة "مرحباً ألف في عسير تنزّه بحذر"، بمشاركة الإدارات الحكومية والخدمية، حيث تم استقبال ضيوف المحافظة من الزوّار والمصطافين بباقات الورد واللوحات الترحيبية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، كان قد وجّه باعتماد مبادرة "حسن الوفادة" تحت شعار "مرحباً ألف في عسير تنزّه بحذر" بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية، بمشاركة الجهات الأمنية والخدمية في كل محافظات عسير شاملة دور الإيواء السياحي، والفرق التطوعية.