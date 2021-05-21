سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم بأكثر من 2%، فقد انخفض خام برنت 1.55 دولار بما يعادل 2.3% ليتحدد سعر التسوية عند 65.11 دولاراً للبرميل.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط متراجعاً 1.31 دولار أي 2.1% عند 62.05 دولاراً.
أسعار النفط تتراجع بأكثر من 2%
سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم بأكثر من 2%، فقد انخفض خام برنت 1.55 دولار بما يعادل 2.3% ليتحدد سعر التسوية عند 65.11 دولاراً للبرميل.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط متراجعاً 1.31 دولار أي 2.1% عند 62.05 دولاراً.
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أسعار النفط تتراجع بأكثر من 2%وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-21
سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم بأكثر من 2%، فقد انخفض خام برنت 1.55 دولار بما يعادل 2.3% ليتحدد سعر التسوية عند 65.11 دولاراً للبرميل.
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
12:24 AM
أسعار النفط تتراجع بأكثر من 2%
سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم بأكثر من 2%، فقد انخفض خام برنت 1.55 دولار بما يعادل 2.3% ليتحدد سعر التسوية عند 65.11 دولاراً للبرميل.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط متراجعاً 1.31 دولار أي 2.1% عند 62.05 دولاراً.
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