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"الشورى" يطالب بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يبين الحقوق والالتزامات

دعا "العدل" إلى دراسة تقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاج إليها

وافق مجلس الشورى، اليوم، وفي جلسته العادية الثانية للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة.

كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل، بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة.

وفي سياق آخر، طالب المجلس وزارة العدل، بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بياناً بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس م.محمد العلي، تبنتها اللجنة.

كما طالب وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لدراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاج إليها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. هادي اليامي، أخذت اللجنة بمضمونها.

كما دعا المجلس في قرار أصدره اليوم، هيئة تنمية الصادرات، بمعالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية، وبدراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين.

وطالب هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع هيئة التجارة الخارجية لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول النامية (الواعدة)، لتشجيع الصادرات.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يبين الحقوق والالتزامات
سبق

وافق مجلس الشورى، اليوم، وفي جلسته العادية الثانية للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة.

كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل، بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة.

وفي سياق آخر، طالب المجلس وزارة العدل، بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بياناً بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس م.محمد العلي، تبنتها اللجنة.

كما طالب وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لدراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاج إليها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. هادي اليامي، أخذت اللجنة بمضمونها.

كما دعا المجلس في قرار أصدره اليوم، هيئة تنمية الصادرات، بمعالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية، وبدراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين.

وطالب هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع هيئة التجارة الخارجية لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول النامية (الواعدة)، لتشجيع الصادرات.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
12:21 PM

"الشورى" يطالب بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يبين الحقوق والالتزامات

دعا "العدل" إلى دراسة تقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاج إليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى، اليوم، وفي جلسته العادية الثانية للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة.

كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل، بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة.

وفي سياق آخر، طالب المجلس وزارة العدل، بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بياناً بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس م.محمد العلي، تبنتها اللجنة.

كما طالب وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لدراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاج إليها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. هادي اليامي، أخذت اللجنة بمضمونها.

كما دعا المجلس في قرار أصدره اليوم، هيئة تنمية الصادرات، بمعالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية، وبدراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين.

وطالب هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع هيئة التجارة الخارجية لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول النامية (الواعدة)، لتشجيع الصادرات.

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