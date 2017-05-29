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بعد 35 عاماً.. "معلم" يجمع أصدقاء الطفولة والدراسة

في لقاء طابعه الحنين واستعادة ذكريات الزمن الجميل

نجح المعلم فهد الشمري في جمع أصدقائه قبل أكثر من 35 عاماً من زمن الطفولة والمراحل الدراسية المختلفة، وذلك بعد بحث طويل طوال سنوات، إذ استطاع العثور على أرقام أغلبهم والتواصل معهم بعد هذه الفترة من الانقطاع، وبعد أن توزعوا على مناطق المملكة وانشغلوا بأعباء الحياة والأسرة والعمل.

وأقام "الشمري" مأدبة عشاء ترحيباً واحتفاء بأصدقائه بمنزله بحي السلي بمدينة الرياض في لقاء غلب عليه الحنين واستعادة ذكريات الزمن للجميل، وجرى خلال اللقاء تذكر العديد من المواقف التي اعتلاها الفرح وشابها أحياناً الحزن، مبيناً أن هؤلاء الأصدقاء تحمسوا للفكرة وبدؤوا يدلون على بعضهم البعض وكانت مجموعة "الواتساب" مساعداً كبيراً لهم.

وعن بداية البحث لإيجاد هؤلاء الأصدقاء قال "الشمري" بأنه بدأ بالسؤال عن بعضهم من خلال زملاء الدراسة أو أماكن التقائهم قديماً سواء في الحدائق أو ملاعب الحواري أو حتى البقالات القريبة من تلك الأماكن.

وأضاف: "ديننا الحنيف يحث على التواصل والترابط والألفة والمحبة، كما أن هذه الدنيا الرحبة وفي مملكتنا المترامية الأطراف نبحث عن عمل سيذكرنا به الجميع بعد رحيلنا عن هذه الدنيا، فما الذي سيبقى للإنسان بعد رحيله سوى دعوة من صحبته الصالحة التي عرفها عن قرب وجمعته بها الحياة دون مصالح شخصية أو أمر من أمور الدنيا إنما المحبة في الله".

وعبر الأصدقاء عن امتنانهم وشكرهم لما قام به صديقهم من جهود من أجل اللقاء بهم، مشيدين بأخلاقه العالية ورحابة صدره والابتسامة التي لم تفارق محياه منذ أن عرفوه وحتى لقائهم به بعد طول انقطاع، وتعهد الجميع على أن يكون هناك اجتماع دوري للمجموعة.

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بعد 35 عاماً.. "معلم" يجمع أصدقاء الطفولة والدراسة
سبق

نجح المعلم فهد الشمري في جمع أصدقائه قبل أكثر من 35 عاماً من زمن الطفولة والمراحل الدراسية المختلفة، وذلك بعد بحث طويل طوال سنوات، إذ استطاع العثور على أرقام أغلبهم والتواصل معهم بعد هذه الفترة من الانقطاع، وبعد أن توزعوا على مناطق المملكة وانشغلوا بأعباء الحياة والأسرة والعمل.

وأقام "الشمري" مأدبة عشاء ترحيباً واحتفاء بأصدقائه بمنزله بحي السلي بمدينة الرياض في لقاء غلب عليه الحنين واستعادة ذكريات الزمن للجميل، وجرى خلال اللقاء تذكر العديد من المواقف التي اعتلاها الفرح وشابها أحياناً الحزن، مبيناً أن هؤلاء الأصدقاء تحمسوا للفكرة وبدؤوا يدلون على بعضهم البعض وكانت مجموعة "الواتساب" مساعداً كبيراً لهم.

وعن بداية البحث لإيجاد هؤلاء الأصدقاء قال "الشمري" بأنه بدأ بالسؤال عن بعضهم من خلال زملاء الدراسة أو أماكن التقائهم قديماً سواء في الحدائق أو ملاعب الحواري أو حتى البقالات القريبة من تلك الأماكن.

وأضاف: "ديننا الحنيف يحث على التواصل والترابط والألفة والمحبة، كما أن هذه الدنيا الرحبة وفي مملكتنا المترامية الأطراف نبحث عن عمل سيذكرنا به الجميع بعد رحيلنا عن هذه الدنيا، فما الذي سيبقى للإنسان بعد رحيله سوى دعوة من صحبته الصالحة التي عرفها عن قرب وجمعته بها الحياة دون مصالح شخصية أو أمر من أمور الدنيا إنما المحبة في الله".

وعبر الأصدقاء عن امتنانهم وشكرهم لما قام به صديقهم من جهود من أجل اللقاء بهم، مشيدين بأخلاقه العالية ورحابة صدره والابتسامة التي لم تفارق محياه منذ أن عرفوه وحتى لقائهم به بعد طول انقطاع، وتعهد الجميع على أن يكون هناك اجتماع دوري للمجموعة.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
12:40 AM

بعد 35 عاماً.. "معلم" يجمع أصدقاء الطفولة والدراسة

في لقاء طابعه الحنين واستعادة ذكريات الزمن الجميل

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زيد الخمشي - الرياض
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نجح المعلم فهد الشمري في جمع أصدقائه قبل أكثر من 35 عاماً من زمن الطفولة والمراحل الدراسية المختلفة، وذلك بعد بحث طويل طوال سنوات، إذ استطاع العثور على أرقام أغلبهم والتواصل معهم بعد هذه الفترة من الانقطاع، وبعد أن توزعوا على مناطق المملكة وانشغلوا بأعباء الحياة والأسرة والعمل.

وأقام "الشمري" مأدبة عشاء ترحيباً واحتفاء بأصدقائه بمنزله بحي السلي بمدينة الرياض في لقاء غلب عليه الحنين واستعادة ذكريات الزمن للجميل، وجرى خلال اللقاء تذكر العديد من المواقف التي اعتلاها الفرح وشابها أحياناً الحزن، مبيناً أن هؤلاء الأصدقاء تحمسوا للفكرة وبدؤوا يدلون على بعضهم البعض وكانت مجموعة "الواتساب" مساعداً كبيراً لهم.

وعن بداية البحث لإيجاد هؤلاء الأصدقاء قال "الشمري" بأنه بدأ بالسؤال عن بعضهم من خلال زملاء الدراسة أو أماكن التقائهم قديماً سواء في الحدائق أو ملاعب الحواري أو حتى البقالات القريبة من تلك الأماكن.

وأضاف: "ديننا الحنيف يحث على التواصل والترابط والألفة والمحبة، كما أن هذه الدنيا الرحبة وفي مملكتنا المترامية الأطراف نبحث عن عمل سيذكرنا به الجميع بعد رحيلنا عن هذه الدنيا، فما الذي سيبقى للإنسان بعد رحيله سوى دعوة من صحبته الصالحة التي عرفها عن قرب وجمعته بها الحياة دون مصالح شخصية أو أمر من أمور الدنيا إنما المحبة في الله".

وعبر الأصدقاء عن امتنانهم وشكرهم لما قام به صديقهم من جهود من أجل اللقاء بهم، مشيدين بأخلاقه العالية ورحابة صدره والابتسامة التي لم تفارق محياه منذ أن عرفوه وحتى لقائهم به بعد طول انقطاع، وتعهد الجميع على أن يكون هناك اجتماع دوري للمجموعة.

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