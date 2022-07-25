"العمل" توضح: إعلان فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية بالسعودية مخالف.. ويجري التحقق منه

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه ‏‫إشارة إلى ما يتم تداوله حول إعلان فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في السعودية فإنها تؤكد أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في السعودية، وجارٍ التحقق منه. كما تؤكد الوزارة استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسُّع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.