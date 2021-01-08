النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 97 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 171 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، "مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها".

أمطار رعدية الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، "مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها".

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
03:29 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
170

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، "مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,210
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,944
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,679

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة