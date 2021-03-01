"لا تكرر أخطاء الماضي".. أعضاء كونجرس يطالبون "بايدن" بعدم العودة لـ"نووي إيران"

بيّنوا أن الاتفاق محفوف بالمخاطر.. ويتضمّن قيوداً ضعيفة على أنشطة طهران

طالب نواب جمهوريون بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن بإبقاء الولايات المتحدة خارج الاتفاق النووي مع إيران، لينضموا بذلك إلى بعض الأعضاء الديمقراطيين الذين أبدوا تحفظات بشأنه.

وفي رسالة إلى "بايدن" بعنوان "لا تكرر أخطاء الماضي" نشرت أمس وأوردتها "الشرق" اليوم الاثنين، جدد خمسة نواب جمهوريون التأكيد على التوافق الجمهوري بشأن السياسة الإيرانية.

وذكروا أن الاتفاق الذي وقّعته إيران و6 قوى عالمية في عام 2015، من بينها الولايات المتحدة، يبقى محفوفاً بالمشكلات، ويضع جداول زمنية للقيود على الأنشطة النووية الإيرانية، كانت قصيرة للغاية في الاتفاقية الأصلية وغير واقعية الآن.

وأضافوا أنه في حال تعامل الولايات المتحدة مع إيران، فستكون بحاجة إلى استراتيجية موسعة من الحزبين تتضمن إنهاء الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة وخارجها، وتضمن أن تكون القيود على برنامجها النووي طويلة بما يكفي لضمان عدم استخدام إيران لهذا الأدوات لتهديد جيرانها.

ولفت أعضاء الكونغرس إلى أهمية الحاجة أن يتعامل أي اتفقا مع الإرهاب الإقليمي، والصواريخ البالستية الإيرانية واحتجاز إيران لمواطنين أمريكيين، وألا توافق واشنطن على أي تخفيف للعقوبات عن إيران كشرط للتفاوض.



ومن الموقعين على الرسالة جيمس إنهوف، وجيمس ريش، رئيسا لجنتي الدفاع، والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.