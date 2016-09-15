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"ترامب" في اتصال هاتفي مع "ولي العهد": أمريكا مستعدة للتعاون في كل ما يدعم أمن السعودية واستقرارها

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددًا فخامته على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكي، وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد سمو ولي العهد أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي، والتعامل معه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ترامب" في اتصال هاتفي مع "ولي العهد": أمريكا مستعدة للتعاون في كل ما يدعم أمن السعودية واستقرارها
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددًا فخامته على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكي، وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد سمو ولي العهد أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي، والتعامل معه.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
09:21 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
03:09 PM

"ترامب" في اتصال هاتفي مع "ولي العهد": أمريكا مستعدة للتعاون في كل ما يدعم أمن السعودية واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
43
42,849

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددًا فخامته على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكي، وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد سمو ولي العهد أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي، والتعامل معه.

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