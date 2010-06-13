"واتساب" تشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين لقوانين الشركة

تهدف إلى معاقبة كل من يستخدم منصتها لنشر الرسائل المزعجة بـ"السبام"

أعلنت شركة "واتساب"، أنها ستشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستخدمين، الذين يرسلون رسائل كثيرة؛ وفق ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وفي تحديث على قسم "الأسئلة والأجوبة المتداولة" الخاص بواتساب، قال التطبيق: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يشارك أو يساعد الآخرين في سوء الاستخدام الذي ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا".

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف أنه ابتداء من السابع من ديسمبر المقبل، ستبدأ حملة محاسبة "المخالفين" لقوانين الشركة.

وتابع أن الحملة تهدف إلى معاقبة كل من يستخدم منصتها لنشر الرسائل المزعجة المعروفة بـ"السبام"؛ وهو أمر مخالف لقيود الاستخدام.

ونقلت "الإندبندنت" عن متحدث رسمي باسم الشركة قوله: "صمم واتساب للرسائل الخاصة؛ لذلك اتخذنا إجراءات لمنع الرسائل الجماعية، وفرض قيود على طرق استخدام التطبيق".

وغالبًا ما تستغل شركات الإعلانات أسلوب "SPAM" لإرسال مجموعة كبيرة من الرسائل، التي تستهدف مستخدمين معينين؛ بهدف الترويج لمنتجاتها.

وإلى حدود الساعة، تكتفي "واتساب" بحظر رسائل "السبام"، ومنع مرسلها من استخدام التطبيق مرة أخرى؛ إلا أن التحديث الجديد يكشف أن "المخالفين" سيتعرضون لعقوبات قانونية، لا تُعرف تفاصيلها بعد.

يشار إلى أن عدد مستخدمي "واتساب"، المملوك لشركة "فيسبوك"، يبلغ أكثر من مليار ونصف المليار شخص.