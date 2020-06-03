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عن بُعد.. تعليم عسير يقدم خدماته للمستفيدين عبر بوابة "تواصل"

بهدف تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد دون الحضور للمقر

كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من جهودها لخدمة المستفيدين عن بُعد من خلال الوسائط المخصصة لذلك.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن هذه الخطوة أسهمت في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد؛ مثمنًا تجاوب المستفيدين وتفاعلهم مع قنوات ووسائط الخدمة.

من جهته أوضح مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد أحمد عائض آل مفرح، أنه لا حاجة لحضور المستفيدين إلى مقر الإدارة، ويمكن خدمتهم عن بُعد من خلال بوابة تواصل الإلكترونية: https://tawasul.moe.gov.sa

والهاتف الموحد 19996، وتطبيق تواصل على الأجهزة الذكية وهاتف تعليم عسير الموحد

920004294؛ لافتًا إلى أن فِرَق العمل في قطاعي البنين والبنات تتابع الطلبات والشكاوى والاستفسارات، وتتواصل مع الإدارات والأقسام المعنية؛ لتقديم التغذية الراجعة للمستفيدين في وقت وجيز وبجودة عالية وفقًا للأنظمة والتعليمات.

الإدارة العامة للتعليم منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بُعد.. تعليم عسير يقدم خدماته للمستفيدين عبر بوابة "تواصل"
سبق

كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من جهودها لخدمة المستفيدين عن بُعد من خلال الوسائط المخصصة لذلك.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن هذه الخطوة أسهمت في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد؛ مثمنًا تجاوب المستفيدين وتفاعلهم مع قنوات ووسائط الخدمة.

من جهته أوضح مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد أحمد عائض آل مفرح، أنه لا حاجة لحضور المستفيدين إلى مقر الإدارة، ويمكن خدمتهم عن بُعد من خلال بوابة تواصل الإلكترونية: https://tawasul.moe.gov.sa

والهاتف الموحد 19996، وتطبيق تواصل على الأجهزة الذكية وهاتف تعليم عسير الموحد

920004294؛ لافتًا إلى أن فِرَق العمل في قطاعي البنين والبنات تتابع الطلبات والشكاوى والاستفسارات، وتتواصل مع الإدارات والأقسام المعنية؛ لتقديم التغذية الراجعة للمستفيدين في وقت وجيز وبجودة عالية وفقًا للأنظمة والتعليمات.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
12:32 PM

عن بُعد.. تعليم عسير يقدم خدماته للمستفيدين عبر بوابة "تواصل"

بهدف تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد دون الحضور للمقر

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
323

كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من جهودها لخدمة المستفيدين عن بُعد من خلال الوسائط المخصصة لذلك.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن هذه الخطوة أسهمت في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد؛ مثمنًا تجاوب المستفيدين وتفاعلهم مع قنوات ووسائط الخدمة.

من جهته أوضح مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد أحمد عائض آل مفرح، أنه لا حاجة لحضور المستفيدين إلى مقر الإدارة، ويمكن خدمتهم عن بُعد من خلال بوابة تواصل الإلكترونية: https://tawasul.moe.gov.sa

والهاتف الموحد 19996، وتطبيق تواصل على الأجهزة الذكية وهاتف تعليم عسير الموحد

920004294؛ لافتًا إلى أن فِرَق العمل في قطاعي البنين والبنات تتابع الطلبات والشكاوى والاستفسارات، وتتواصل مع الإدارات والأقسام المعنية؛ لتقديم التغذية الراجعة للمستفيدين في وقت وجيز وبجودة عالية وفقًا للأنظمة والتعليمات.

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