اتحاد القدم يشكِّل لجنة لوضع معايير جوائز الموسم

برئاسة تركي السلطان

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تشكيل اللجنة المعنية بوضع الشروط والمعايير الخاصة بجوائز الموسم الرياضي، التي أقرها الاتحاد السعودي في الفترة الماضية. وستعمل اللجنة على وضع الشروط الخاصة بجوائز الموسم الجاري.



وستعكف اللجنة في الوقت نفسه على وضع الشروط والمعايير والآلية الخاصة بجوائز الموسم المقبل، وسيتم إعلانها في وقت لاحق.



وتضم اللجنة التي يترأسها عضو اللجنة الفنية بالاتحاد تركي السلطان عضوية كل من: صالح المطلق، وخالد الشنيف، والدكتور تركي العواد، وسعد الشهري، وموسى المحياني، وسلطان البرقان.



وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر إقامة حفل خاص لتوزيع الجوائز في نهاية الموسم. وتشتمل الجوائز على جائزة أفضل حارس، وأفضل قلب دفاع، وأفضل ظهير، وأفضل لاعب وسط، وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب واعد، وهداف الدوري، وأفضل مدرب، والفريق المثالي، وأفضل جمهور.