جامعة الأمير سطام بالخرج تصدر آلية تنظيم العملية التعليمية والأكاديمية

أداء الاختبارات الفصلية والنهائية حضوريًّا.. مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

كشفت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، آلية سير العملية التعليمية لجميع البرامج الأكاديمية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروعها وكلياتها في الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري العصيمي: الآلية الجديدة للفصل الأول تتضمن تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية لضمان سير العملية التعليمية "عن بُعد" للمقررات النظرية والشق النظري من المقررات المحتوية على شقين (نظري -عملي) من خلال نظام التعلم الإلكتروني "بلاكبورد" والمنصات الإلكترونية الأخرى المتاحة، وحضوريًّا للشق العملي والسريري، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: يمكن استخدام المعامل الافتراضية وبرامج المحاكاة المتاحة في المواقع الرسمية لتدريس المقررات العملية والسريرية.

وأردف "العصيمي": أداء الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات سيكون حضوريًّا مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وأن تقييم الطلاب سيتم وفق نظام التقديرات المعتمد في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية، كما ستطبق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية فيما يخص الحرمان والاعتذار عن فصل أو مقرر.

وفيما يتعلق بالجانب العملي والسريري، أشار "العصيمي" إلى أنه يجب التقيد بجميع الأنظمة والتعليمات والبروتوكولات الاحترازية المطبقة لدى الجامعة، وألا يزيد عدد الطلاب على العدد المسموح به في القاعة أو المعمل.



ولفت إلى ضرورة ضمان احتواء القاعات والمعامل بالملصقات والإرشادات التوعوية وتطبيق مسافات التباعد بين الطلاب، والتزام الجميع بلبس الكمامات والتعقيم المستمر، وتحميل تطبيق "تباعد وتوكلنا".